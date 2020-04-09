Число заболевших коронавирусом в Орле на 9 апреля составило 12 человек

В Орловской области диагноз "коронавирусная инфекция" подтвержден у 12 человек. Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Орловской области на 9 апреля 2020 года.

Из указанного числа заболевших трое уже покинули медицинские учреждения, они дома и вернулись к обычной жизни. 9 человек остаются изолированными в инфекционном отделении. Болезнь протекает на данный момент без серьезных осложнений, состояние пациентов удовлетворительное. Все 9 подхватили вирус в Московской области.

По словам главы области Андрея Клычкова, больше десятка человек госпитализированы в больницы со всеми симптомами коронавируса. Пока что диагноз не подтвержден, но сделаны повторные тесты. Осталось дождаться их результатов.

Мы следим за ситуацией.