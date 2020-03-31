Коронавирус в Орле: куда обращаться жителям региона с вопросами и за помощью

Жителей Орловской области просят самоизолироваться и сидеть дома до 5 апреля, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции в России. Но что делать, если возникли неотложные вопросы?

«Комсомолка» собрала актуальные номера телефонов и «горячих линий», по которым орловцам помогут рассудить спор с работодателем, найти волонтеров и проконсультируют.

РОСТРУД: НУЖНО РАБОТАТЬ ИЛИ НЕТ

Неделя с 28 марта по 5 апреля объявлена нерабочей для большинства россиян. Исключение составляют работники медицинских учреждений, аптек, экстренных служб, продуктовых магазинов и общественного транспорта – в общем тех организаций, без которых невозможно обойтись в самое ближайшее время.

Однако не все работодатели относятся к таким чрезвычайным мерам всерьез и продолжают работу.

Специалисты Государственной инспекции труда в Орловской области предлагают проконсультировать жителей региона по «горячей линии» онлайн или по телефону (4862) 76-02-57.

- Работники могут сообщить о несоблюдении работодателем их трудовых прав и получить онлайн-консультацию о порядке перехода на дистанционный режим, работу на дому, при введении простоя, предоставлении внеочередных отпусков, - сообщает сайт ведомства.

Кроме того, можно обратиться в Федерацию профсоюзов Орловской области по телефону: 76-45-91 (если в вашей организации есть профсоюз).

РЕБЕНКА НЕ С КЕМ ОСТАВИТЬ ДОМА

В Орловской области закрыты все образовательные организации. Для школьников продлили каникулы, а студенты перешли на дистанционное обучение. Большинству же дошколят придется остаться на время самоизоляции вместе с семьей дома.

Детские сады закрыты на неделю. Однако для детей тех, кто работает в непрерывно действующих организациях, организуют дежурные группы.

Задать вопросы по их работе можно по телефону «горячей линии» (4862) 598-290.

БОЛЬНИЧНЫЕ ЛИСТЫ – УДАЛЕННО

Как получить больничный по карантину не выходя из дома?

Оформить больничный после возвращения из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом, можно дистанционно. Чтобы получить больничный по карантину, достаточно подать заявление через личный кабинет застрахованного лица lk.fss.ru на сайте Фонда социального страхования и представить фото документов, подтверждающих выезд.

Больничный по карантину будет выдан в электронной форме. При этом он имеет такую же юридическую силу и те же функции, что и бумажный аналог.

Если вам нужно лично посетить Фонд социального страхования по ряду других вопросов, то сделать это можно только по предварительной записи. Телефон для записи 8 (4862) 54-81-81.

ПОЖИЛЫМ НУЖНА ПОМОЩЬ В БЫТУ

В Орле сейчас работает региональный волонтерский Центр помощи пожилым людям. Волонтеры обзванивают пенсионеров и оказывают адресную поддержку – приносят продукты, ходят за лекарствами, помогают в быту.

Напомним, во время карантина всем гражданам старше 65 лет советуют быть дома. Обратиться за помощью можно по телефонам «горячей линии» Центра: 55–48–22; 42-87-58 или 59-07-54 ежедневно с 8:00 до 20:00.

Кроме того, рассказать о сложностях, возникших во время самоизоляции и проконсультироваться можно по телефону Департамента социальной защиты: 8-800-550-58-82 или 8-4862-63-34-45.

ЗАПИСАТЬСЯ НА ТЕСТИРОВАНИЕ

Орловцев просят предварительно записываться на тестирование на коронавирус. Запись ведется с 10:00 до 16:00 по телефону - 42-00-03.

Сделать это нужно для того, чтобы избежать очередей и массового скопления людей.

ЕСЛИ ВЕРНУЛИСЬ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ

В Орловской области начала работу горячая линия по вопросам профилактики коронавирусной инфекции. Всех, кто вернулся в регион из очагов заболевания, просят срочно сообщить о себе.

Специалисты Департамента здравоохранения проконсультируют орловцев и помогут не допустить паники. Путешественникам нужно рассказать о месте, датах своего пребывания и возвращения. При этом необходимо оставить контактные данные.

Телефон «горячей линии» 8 (4862) 43-53-25.

Кроме того, узнать оперативную информацию и сообщить о том, что вы или ваши знакомые вернулись из поездки можно по телефону 42-91-82 (Управление Роспотребнадзора).