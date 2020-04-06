Режим самоизоляции в Орле: что изменится для студентов и школьников

Режим самоизоляции из-за коронавируса в Орловской области продолжается. Не осталось незатронутых им сфер жизни и сильно претерпел изменения образовательный процесс. Рассказываем, что изменится для школьников, студентов, родителей и педагогов.

ИТОГОВУЮ АТТЕСТАЦИЮ ПЕРЕДВИНУТ

В первую очередь выпускников волнует вопрос когда в Орловской области в 2020 году будут сдавать ЕГЭ и ГИА? Отвечаем: в июне. По крайней мере на сегодняшний день Министерство просвещения РФ и Рособрнадзор приняли решение о переносе экзаменов на начало первого летнего месяца. О чем сообщила глава регионального Департамента образования Татьяна Крымова в ходе сегодняшнего прямого эфира губернатора.

- Предварительно выбраны даты для старта ЕГЭ - 8 июня, ГИА - 9 июня. Далее даты будут корректироваться. Что касается выпускных проверочных работ (сокращенно ВПР - ред.), то решения об их отмене принято не было. ВПР переносятся, предварительно, на май месяц, - рассказала Татьяна Владленовна.

Каждая школа сама составит удобное расписание для проведения ВПР. Стоит отметить, что такие проверочные работы проводятся скорее для учителей, чем учащихся: чтобы педагог мог проверить, насколько усвоен материал.

Так как экзамены будут сдаваться позже, то соответственно переносится и срок подачи документов и поступления в средние и высшие учебные учреждения.

- Приемная кампания будет сдвинута на вторую половину июня и август. Надеемся, что новый учебный год начнется 1 сентября, - сообщила Татьяна Крымова.

На базе Регионального центра оценки качества образования продолжится серия вебинаров по подготовке к предстоящим экзаменам одиннадцатиклассников.

УЧИМСЯ ОНЛАЙН

А пока же дети учатся дистанционно. Сложности пока что возникают, но в правительстве просят не нервничать: процесс постепенно будет отдажен. Кроме того решено для тех детей, в чьих домах нет компьютера или стабильного интернета, организовать обучение по телефону.

- Если нет компьютера или плохой интернет, то обращаемся к классическим помощникам: учебнику и тетради. Учитель по телефону даст ребенку задания, тот выполнит их в письменном виде, а в конце недели работа будет проверена, - пояснила Татьяна Крымова.

ВМЕСТО ОБЕДОВ - СУХПАЙКИ

Многих родителей волнует вопрос выдачи сухих пайков детям вместо привычных школьных обедов. Орловским школьникам доставят домой продуктовые наборы. Что туда будет входить, предварительно, озвучила глава Департамента образования.

- Перечень продуктов разработан, его предстоит согласовать с Роспотребнадзором. Предварительно, в наборах будут рыбные консервы, тушенка, гречка, макароны, сгущенка, печенье, растительное масло. Но хочу предупредить родителей, что пайки могут разниться.Для основной массы детей обед составляется из расчета 45 рублей в день, для детей социально-защищенных категорий эта сумма чуть больше, - отметила чиновница.

По планам, после того как наборы продуктов сформируют, их доставят в образовательные организации. А вот бремя передачи сухого пайка, вероятно, ляжет на плечи классных руководителей.

- Давайте посмотрим, чтоб паек равный был. Делить детей на категории неправильно. Прошу работу эту провести оперативно. И чтобы ни один ребенок не остался без внимания, пусть педагоги организуют индивидуальный подход, - дал поручение Департаменту образования Андрей Клычков.

Также губернатор отметил, что если кому-то сухие пайки не понравятся, то насильно их навязывать не будут.

- Есть люди, которые оказались в непростой ситуации, которым эти продукты действительно нужны, - резюмировал глава региона.

ДЕТСКИЙ САД, ДЕЖУРНАЯ ГРУППА

Что касается дошкольных учреждений, то продолжают работу сформированные на базе несколькх детских садов дежурные группы. Сюда могут привести своих малышей родители, которые вынуждены выйти на работу (если взрослые трудятся на производствах, возобновивших рабочий процесс и и не с кем оставить ребятню).