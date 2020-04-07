Коронавирус в Орле, последние новости на 7 апреля: троих выписали из больницы

Трое орловцев под неусыпным наблюдением врачей победили болезнь и выписаны. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орловской области на 7 апреля 2020 года.

О пациентах, покинувших стены больницы им. Боткина стало известно накануне. Губернатор Андрей Клычков рассказал, что все они могут теперь вернуться к обычной жизни. Тем не менее, расслабляться рано. Так, накануне подтвердился новый случай заболевания. В общей сложности под наблюдением на так называемом домашнем карантине пребывает 895 человек, 13 человек госпитализированы в инфекционные отделения больниц. Из больницы им. Боткина сегодня выписаны 9 человек, 1 поступил. В общей сложности снято с наблюдения 784 человека.

По словам губернатора, есть опасения по еще пятерым орловцам.

- Все, кто недавно заболел и по кому сомнения, все приехали из других регионов, в основном из Москвы, с вахт. Есть два варианта, если вы работаете в другом регионе: либо остаться на 14 дней на карантине в Орле, либо не приезжать чтобы не разносить заразу если вы не дай Бог инфицированы, - отметил Андрей Клычков.

Профилактические мероприятия продолжаются. В регионе действует режим самоизоляции: выходить из дома можно только по особым поводам. Орловцам, старше 60-ти и вовсе нельзя покидать жилище, то же касается и людей с хроническими заболеваниями. А за нарушение домашнего карантина для тех, кто приехал из других стран или регионов и, в теории, мог завести коронавирус в Орле, действуют специальные меры.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области, с 21 марта полицейские зафиксировали 26 случаев нарушения самоизоляции. Вернувшиеся из-за границы путешественники не спешат оставаться дома, несмотря на многочисленные предупреждения медиков и властей.

Кстати, основной проблемой распространения коронавируса в Орловской области являются именно приезжие. А точнее вернувшиеся в Орел люди, не только из-за границы, но и других регионов, особенно Московской области. Поэтому на всех въездных магистралях установлены особые санитарные посты. Здесь дежурят полицейские и врачи. Ужесточен контроль и на вокзалах: железнодорожном и авто.

Мы следим за развитием ситуации.