2020-04-06T19:52:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Орле на 7 апреля составило 7 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Орловской области на 7 апреля 2020 года
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Ольга СУПОНЕВАФото: Ольга СУПОНЕВАФото: Архив "КП"
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В Орловской области число людей с официально подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция" составило на 7 апреля 7 человек. Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Орловской области на 7 апреля 2020 года.

Есть в ситуации положительные сдвиги: троих накануне выписали из инфекционного отделения. Это те люди, которые первыми в регионе заболели. Семья, которая подхватила заразу в Праге, а также мужчина, прилетевший в России из Бельгии транзитом через Германию. Чувствуют они себя хорошо и могут вернуться к обычной жизни. Но четверо человек все еще остаются под неусыпным наблюдением врачей в обсерваторах.

Кроме того вечером понедельника, 6 апреля, в ходе прямого эфира губернатор Андрей Клычков сообщил о еще пятерых людях, у которых есть подозрение на новую болезнь. Остается дождаться результатов анализов.

Мы следим за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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