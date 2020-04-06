Число заболевших коронавирусом в Орле на 6 апреля составило 6 человек

Число заразившихся коронавирусной инфекцию орловцев составляет 6 человек. Мы собрали последние новости о заболевших коронавирусом в Орле и области на 6 апреля 2020 года.

4 апреля к трем выявленным ранее случаям прибавились еще три подтвержденных, о чем сообщил оперативный штаб. Все новые пациенты "привезли" вирус из другого региона. Те, кто проходит лечение уже давно, чувствуют себя удовлетворительно, особое медицинское вмешательство им не нужно и, вероятно, скоро они будут выписаны.

Однако вскоре может подтвердиться еще один случай.

- У девушки все симптомы коронавируса. Она сдала анализы, ждем результаты теста. Они могут оказаться положительными, - сообщил Андрей Клычков.

Всего же в больнице им. Боткина госпитализированными остаются 16 человек, в Кромской ЦРБ трое, в Мценской больнице один человек. 796 орловцев находятся на домашней изоляции под наблюдением врачей: за сутки добавилось 17 человек, 36 же были сняты с наблюдения по истечении двухнедельного срока самоизоляции.