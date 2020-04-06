Коронавирус в Орле, последние новости на 6 апреля: под наблюдением 796 человек, 21 - в больницах

В Орловской области продолжается ряд профилактических мероприятий, направленных на борьбу и предотвращение коронавирусной инфекции. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 6 апреля 2020 года.

Заболевших коронавирусной инфекцией шестеро, все они находятся в больницах. По словам главы региона Андрея Клычкова, в ближайшее время троим орловцам, которые заразились первыми, проведут дополнительные тесты на наличие вируса и при отрицательном результате пациенты будут готовиться к выписке. Такую информацию губернатор озвучил в прямом эфире накануне.

Рассказал Андрей Клычков и о еще одном предполагаемом заболевшем, точнее одной. У девушки все симптомы коронавируса, однако пока официально диагноз не подтвержден: ожидаются результаты анализов.

В больнице им. Боткина госпитализированными остаются 16 человек, в Кромской ЦРБ трое, в Мценской больнице один человек. 796 орловцев находятся на домашней изоляции под наблюдением врачей: за сутки добавилось 17 человек, 36 же были сняты. В целом ситуация стабильная.

Напомним, уже сегодня часть организаций и предприятий вернется к работе. Кто именно прервет режим вынужденных выходных (при соблюдении всех профилактических мер безопасности) читайте здесь.