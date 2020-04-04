2020-04-03T20:25:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Орле, новости на 4 апреля: вводится обязательный режим самоизоляции

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орловской области на 4 апреля 2020 года
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Ольга СУПОНЕВАФото: Ольга СУПОНЕВАФото: Архив "КП"
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В Орловской области продолжается ряд профилактических мероприятий, направленных на борьбу и предотвращение коронавирусной инфекции. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 4 апреля 2020 года.

Указом губернатора до 30 апреля в регионе вводится обязательный режим самоизоляции. Это значит, что выйти из дома будет можно только по уважительным причинам. Строгая самоизоляция обязательна для граждан старше 60 лет, ведь они в первую очередь в группе риска, а также для людей с хроническими заболеваниями.

Что касается распространения болезни, по данным на 4 апреля 2020 года на медицинском наблюдении находится 832 человека. Из них 812 изолированы по домам, 20 изолированы в инфекционных отделениях больниц (Боткина, Кромская ЦРБ, НКМЦ им. Круглой). За сутки в больницу поступил 1 человек, 101 человек - на домашний карантин. Всего с медицинского наблюдения снято 704 орловца.

При этом с понедельника, 6 апреля, целый ряд предприятий и организаций вернется к работе. Это, например, строительная отрасль, производство различной продукции, салоны красоты, некоторые магазины (автозапчасти, зоотовары и другие). При этом работодатель должен контролировать, чтобы работники строго соблюдали профилактические нормы, в числе которых социальная дистанция, средства защиты. Как отмечает губернатор Андрей Клычков, в случае если меры защиты соблюдаться не будут, решение о запуске предприятий может быть изменено.

Что касается мер профилактики, то продолжается дезинфекция улиц, общественных пространств, подъездов домов. В Орле, а также районных центрах со специальными средствами обрабатывают проезжую часть, тротуары, остановки. Эта работа будет вестись и далее.

На въезде в Орловскую область со 2 апреля дежурят медики и полицейские. На оборудованных специальных постах (всего их 5) всех въезжающих проверят: нет ли симптомов опасного заболевания.

"КП" следит за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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