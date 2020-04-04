2020-04-03T20:16:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Орле на 4 апреля составило 3 человека

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Орловской области на 3 апреля 2020 года
Ольга СУПОНЕВА
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Состояние пациентов с подтвержденным диагнозом стабильноеСостояние пациентов с подтвержденным диагнозом стабильноеФото: Ольга СУПОНЕВА
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Число заразившихся коронавирусной инфекцию орловцев по-прежнему составляет три человека. Мы собрали последние новости о заболевших коронавирусом в Орле на 3 апреля 2020 года.

Заразившиеся новым вирусом находятся изолированным в инфекционном отделении больницы им. Боткина. Это семья, подхватившая болезнь в путешествии в Чехию и мужчина 50 лет, который летел в Орел из Бельгии через Германию. Все они чувствуют себя удовлетворительно. По словам губернатора Андрея Клычкова, особого лечения заболевшим орловцам не нужно, к системам жизнеобеспечения подключать пациентов нет необходимости. Медики делают все возможное, чтобы быстрее настало выздоровление.

На медицинском наблюдении находится 832 человека. Из них 812 изолированы по домам, 20 изолированы в инфекционных отделениях больниц (Боткина, Кромская ЦРБ, НКМЦ им. Круглой). За сутки в больницу поступил 1 человек, 101 человек - на домашний карантин. Всего с медицинского наблюдения снято 704 орловца.

Еще у четверых человек есть подозрения на коронавирус, все симптомы. Они госпитализированы, анализы проведены, осталось дождаться результатов.

"КП" следит за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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