Число заболевших коронавирусом в Орле на 4 апреля составило 3 человека

Число заразившихся коронавирусной инфекцию орловцев по-прежнему составляет три человека. Мы собрали последние новости о заболевших коронавирусом в Орле на 3 апреля 2020 года.

Заразившиеся новым вирусом находятся изолированным в инфекционном отделении больницы им. Боткина. Это семья, подхватившая болезнь в путешествии в Чехию и мужчина 50 лет, который летел в Орел из Бельгии через Германию. Все они чувствуют себя удовлетворительно. По словам губернатора Андрея Клычкова, особого лечения заболевшим орловцам не нужно, к системам жизнеобеспечения подключать пациентов нет необходимости. Медики делают все возможное, чтобы быстрее настало выздоровление.

На медицинском наблюдении находится 832 человека. Из них 812 изолированы по домам, 20 изолированы в инфекционных отделениях больниц (Боткина, Кромская ЦРБ, НКМЦ им. Круглой). За сутки в больницу поступил 1 человек, 101 человек - на домашний карантин. Всего с медицинского наблюдения снято 704 орловца.

Еще у четверых человек есть подозрения на коронавирус, все симптомы. Они госпитализированы, анализы проведены, осталось дождаться результатов.

"КП" следит за ситуацией.