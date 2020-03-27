Если надел погоны, это навсегда: чем живет орловский ОМОН

27 марта свой профессиональный праздник отмечает Росгвардия. Накануне корреспондент «КП-Орел» побывала в гостях у настоящих профессионалов: сотрудников ОМОНа. Кто и почему идет служить в спецназ, какую миссию выполняют бойцы, есть ли среди них женщины и от каких угроз нас защищает особое подразделение? О непростой службе рассказал главный спецназовец региона, командир орловского ОМОН Андрей Филин.

НА СТРАЖЕ СПОКОЙСТВИЯ

В прошлом году ОМОН отпраздновал 25-летний юбилей. С момента основания и по сей день главная задача подразделения - охранять общественный порядок.

- Прежде всего, мы должны обеспечить спокойствие наших граждан при проведении массовых мероприятиях: будь то культурные события, митинги. Наши сотрудники в ответе за обстановку. Нельзя допустить массовых нарушений общественного порядка, беспорядков в зоне проведения того или иного мероприятия, - рассказывает о работе личного состава Андрей Николаевич.

Интересуюсь: а в Орловской области часто ли случаются какие-то тревожные события, при которых ОМОНовцам приходится действовать?

- У нас, к счастью, довольно спокойный регион, граждане законопослушные. Обычно ведут себя люди порядочно, не бывает и провокаций. Все в рамках закона, - отвечает собеседник.

Главный ОМОНовец региона Андрей Филин рассказал о своем подразделенииФото: Ольга СУПОНЕВА

При этом службу зачастую орловским росгвардейцам приходится нести вдали от родного региона. Бойцы участвуют в охране общественного порядка по всей стране, часто отправляются в служебные командировки. Безусловно, непросто это не только физически, но и морально. Поэтому чтобы попасть в ОМОН, нужно иметь недюжинную закалку: стальные мышцы и стальной стержень внутри.

При этом на сегодняшний день среди орловцев есть большой спрос на вакантные места в рядах личного состава спецназа. По словам Андрея Филина, с вопросом о трудоустройстве в ОМОн орловцы приходят часто. Но проходят отбор, конечно, далеко не все.

ХОЧУ В СПЕЦНАЗ

Нередко приходят трудоустраиваться молодые ребята после армии, хотят перевестись сотрудники из других подразделений или ведомств, да любой желающий с гражданки. Всех ждет одинаково непростой отбор.

- Желающий пополнить ряды спецназовцев пройдет специальную военно-врачебную комиссию, испытания по физической и морально-психологической подготовке. Обязательно тестирование на полиграфе. Когда все испытания пройдены, мы анализируем: подходит нам соискатель или нет. Много случаев, когда медкомиссия пройдена, физические нормативы сданы, но психолог дает рекомендацию «ограничено годен» иди «не годен», - рассказывает Андрей Николаевич.

- Так какими же качествами должен обладать потенциальный сотрудник ОМОНа? – задаю вопрос.

- Сотрудник должен быть психически устойчив и иметь профессиональные навыки. Ведь у нас есть подразделение по специальностям в отряде: это и высотники, и взрывотехники, и кинологи. Прежде всего на такие должности подбираются люди с подходящими критериями. Понятно, что высотник не должен бояться высоты, а взрывотехник обязан иметь специфические знания, - рассказывает командир ОМОН.

Физическая подготовка - важная часть жизни спецназовцевФото: Ольга СУПОНЕВА

Что касается психологических качеств, то речь о моральной устойчивости идет не зря: ОМОНовец должен уметь оперативно, даже моментально, принимать решение, ведь от него часто могут зависеть жизни сотен и тысяч людей. Не должно быть места и агрессии, эмоциональным срывам, которые могут помешать работе. Спокойный, рассудительный, человечный – психологическая характеристика образцового бойца.

При этом в орловском спецназе есть и женщины. Это не только кадровики и штатный психолог: с января месяц служит женщина-боец. Со своими обязанностями, по словам руководителя, она справляется достойно. Как говорится, есть женщины в русских селеньях (читай – в русском спецназе!).

И женщинам здесь место!Фото: Ольга СУПОНЕВА

ЕСЛИ НАДЕЛ ПОГОНЫ, ЭТО НАВСЕГДА

Рабочий день, если так можно выразиться, у бойцов насыщенный. Большое время уделяется физ-подготовке: пробежки, силовые упражнения, боевые искусства. В кабинетах тут не сидят. Два спортивных зала постоянно заполнены, а помимо этого сотрудники упражняются в стрельбе, проходят тактическую, морально-психологическую подготовку. Есть и постоянные тренировки «в поле», домашние тренировки во время отпуска или выходных. Непросто. Морально, физически.

- Как обстоят дела с профессиональной деформацией? Как служба влияет на личную жизнь? – интересуюсь у главного ОМОНовца Орловской области.

- Наверное, единственное, что может влиять на личную жизнь – это длительные командировки. Но, как показывает время, у всех устойчивые и крепкие семьи. Близкие люди прекрасно осознают, чем мы занимаемся, какая задача на нас возложена. Понимаете, работа в спецподразделении – это удел, это судьба, - отвечает Андрей Филин.

Бойцы, как принято говорить, на одной волне. Своя жизнь, своя семья у каждого и при этом одна связующая нить, общий долг. И при всем при том, эти крепкие мужчины со стальными мускулами – любящие мужья, сыновья, отцы. У нескольких спецназовцев в семьях есть приемные дети, и уже давно традицией для подразделения стало посещение детских домов с подарками и сюрпризами для ребят. Общаются постоянно сотрудники ОМОН и со студентами подшефного учебного учреждения, рассказывая, и показывая наглядно, нюансы службы.

На службе у бойцов такая солидная техника (на фото БТР)Фото: Ольга СУПОНЕВА

- В ОМОНе служить тяжело: тяжело быть лучшим из лучших. Строгая дисциплина, множество запретов, бойцы должны быть примером не только для своих сослуживцев, но и для простых людей… Но уж коль мы надели погоны и приняли решение нести службу, от него не отступимся, - говорит Андрей Николаевич.