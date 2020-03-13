Открытие музея ВОВ в Орловской области поддержит Военно-историческое общество

РОВЕСНИКИ, НЕ БЫТЬ ВАМ БЕЗЫМЯННЫМИ!

«Ровесники, не быть вам безымянными!» - именно этими словами заканчивается гимн российского поискового движения и начинается его работа. На Орловской земле уже много лет ребята и девчонки без всякого приказа «сверху», по велению души выходят на «Вахту Памяти» и сутками не покидают полей былых сражений, чтобы павшие герои обрели достойные почести и покой.

По разным данным, на территории нашего региона за время Великой Отечественной войны погибло от 670 тысяч до 1 миллиона человек. О судьбе многих из них до сих пор ничего не известно, и лишь благодаря Российскому военно-историческому обществу и поисковикам герои вновь обретают имена. Отметим, организованная поисковая работа началась на Орловщине еще с середины 60-х годов прошлого века. Сейчас в области действует несколько десятков поисковых отрядов с одной общей целью - найти и увековечить память о людях, которые погибли, сражаясь за свою Родину, семью, друзей однополчан. Только за 2019 год во время «Вахты Памяти» поисковиками были найдены останки 812 солдат и офицеров, установлено 340 имен по архивным документам и еще 15 по личным вещам.

МУЗЕЙ ПОДВИГА И СУДЬБЫ

23 февраля, в день открытия в Болхове памятника «Защитнику Отечества от благодарных потомков», в регионе прошло еще одно значимое событие - заседание Попечительского совета Военно-исторического общества. Утвердив основные направления работы, общество одобрило открытие музея Великой Отечественной войны в Орловской области. Предпосылок для этого более чем предостаточно - уже 10 лет на базе Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС действует экспозиция уникальных находок студенческого поискового отряда «Безымянный солдат» (входит в состав молодежного поискового объединения «Огненная дуга». - Авт.), сделанных во время «Вахт Памяти». Сейчас здесь хранится уже около 3 тысяч исторических реликвий, начиная от расшифрованных солдатских медальонов и личных вещей красноармейцев до редчайших военных фотографий. Обновленный музей представит около 3 тысяч уникальных предметов времен ВОВ, найденных поисковиками в орловской земле.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

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Павел Меркулов, директор Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС и председатель регионального отделения Военно-исторического общества в Орловской области:

- Идею создания музея поддержал председатель Российского Военно-исторического общества, помощник Президента РФ Владимир Мединский. На площадке института уже отремонтировано и подготовлено отдельное помещение под музей. РВИО также поможет укомплектовать его необходимым оборудованием, и каждый сможет увидеть своими глазами свидетельство подвига советских солдат на Орловской земле. Мы ведем комплексную работу по установлению имен героев, увековечиваем память о них в воинских мемориалах и готовим будущих исследователей. Открытие музея Великой Отечественной войны под кураторством РВИО - это лишь одно из направлений. На Орловщине ребята-поисковики успешно работают и совершают титанический труд. На данный момент главная задача Российского Военно-исторического общества и поискового движения - напомнить обществу о том, какой ценой досталась нам Победа, и сохранить историческую правду. Пока же музейная экспозиция ютится в небольшой комнатке, но отбоя от школьников и студентов в ней нет. Во время экскурсий ребятам не просто показывают найденные личные вещи, а рассказывают историю войны через историю жизни их владельцев.

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Николай Андреев, заведующий музеем Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС и руководитель ПО «Огненная дуга»:

- Гибель миллионов - это статистика, а гибель отдельного человека - это трагедия. Через рассказ о подвиге каждого из бойцов до людей доходит, что, оказывается, за свою Родину можно отдать и жизнь. Наверное, мало где можно услышать звенящую тишину среди школьников, а потом море вопросов. У нас в музее именно так, и на протяжении десятилетия он стал признанным центром работы всех поисковых отрядов Орловской области, где ведутся и исследования архивных документов, и подготовка будущих поисковиков.

Автор: Наталья МЕРКУЛОВА