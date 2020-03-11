В Орловском филиале РСХБ объяснили, как уберечь бизнес от валютных «качелей»

В Орловском филиале Россельхозбанка рассказали о финансовом инструменте, созданном для минимизации валютных рисков.

«Валютный опцион позволяет зафиксировать курс иностранной валюты на определенную дату в будущем, например, на дату исполнения обязательств. Опцион интересен прежде всего импортерам, так как страхует их от роста курса. Компаниям, планирующим закупку дорогостоящего оборудования или материалов за рубежом, тем более – на кредитные средства, необходима уверенность в стабильном курсе валюты.

Если со временем фиксированный курс окажется выше биржевого, клиент вправе отказаться от покупки по зафиксированному курсу. Вознаграждение банка (страховая премия) рассчитывается заранее, исходя из волатильности курса. Однако существенное изменение курса на валютном рынке – такое, как сейчас – обычно перекрывает упущенную выгоду от уплаты премии», - сообщил заместитель директора Орловского филиала РСХБ Юрий Есипов.

- Каким образом фиксируется курс?

- При прогнозе финансовой деятельности в ожидаемый финансовый результат закладывается прогнозируемый курс валюты, и Банк фиксирует этот прогноз. Система подбирает оптимальное решение, исходя из задач клиента.

- Как Вы прокомментируете вчерашний резкий скачок курса?

- Орловский филиал в штатном режиме обрабатывает все поступающие запросы клиентов. При этом есть незначительное увеличение объема валютно-обменных операций в отдельных точках и системе дистанционного обслуживания. Могу еще добавить, что компании могут работать по конверсионным сделкам с РСХБ без открытия расчетного счета, это очень удобно. Каждая компания может рассчитывать на индивидуальное сопровождение своих сделок в Орловском филиале РСХБ сотрудниками службы операций на финансовых рынках.

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