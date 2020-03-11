Инстадива Мария Погребняк всерьез взялась за орловский мусор

Жена известного футболиста, блогер, бизнесвумен и инстадива Мария Погребняк снова наведалась в Орел. Правда в этот раз уже не на мусоросортировочный центр, а прямиком в кабинет Дениса Блохина, и.о. зампреда регионального правительства по развитию инфраструктуры. На повестке дня стоял все тот же "мусорный вопрос" - Мария ратует за рекультивацию орловских полигонов и свалок и наведение порядка.

Напомним, ранее девушка побывала на орловском заводе "ЭкоСити", где самолично постояла за конвейером, отсортировала отходы. Гостью возмутили масштабы свалки, расположенной на улице Итальянской и она всерьез решила разобраться с этой проблемой. Сказано - сделано. Накануне, 10 марта, блогер вернулась в облцентр, где ее встретили чиновники. На заседании круглого стола присутствовал и директор мусоросортировочного центра Юрий Парахин. Стороны пытались договориться о плодотворном взаимодействии.

Мария всерьез настроена привлечь внимание властей к мусорной проблемеФото: соцсети

- В феврале у звезды Инстаграма возникли определенные вопросы к органам власти. Поскольку мы всегда работает открыто, в тесном сотрудничестве с общественностью, сегодня по поручению Губернатора провели совместную встречу. Обсудили вопросы утилизации мусора и экологическую ситуацию в целом. Надеюсь, смогли дать исчерпывающие ответы на все вопросы Марии, - рассказал об итогах встречи советник губернатора Сергей Лежнев.

Похоже, сама гостья осталась тоже довольна итогами беседы. О чем, конечно, охотно рассказала своим подписчикам.

- Денис Блохин пообещал, что проект рекультивации Мценского полигона будет в 2021. Что касается Орла, то итог следующий: основные участки были переданы для рекультивации. Возник вопрос по еще одному, но, он в процессе оформления. Этот участок не был выделен, но, в связи с тем что там образовались отходы от соседнего участка, были принято решение и его привести в соотвествии с законными требованиями. Процесс идет, мы рассчитываем что в этом году будет готов проект. Проект обещает сделать "ЭкоСити" . Процесс запущен и мы вместе будем его выполнять, - написала Мария Погребняк в своем Инстаграме (орфография и пунктуация автора сохранены - ред.).

Девушка отмечает, что ее роль во всей этой истории - осветить проблемы и тем самым привлечь к ним внимание властей.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"