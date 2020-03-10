Читатели спросили – банк «Открытие» отвечает!

Благодарим всех, кто принял участие в он-лайн конференции, и публикуем самые актуальные вопросы и полученные на них ответы.

- Каким был 2019 год для банка «Открытие», каких результатов достигли?

- Клиентский поток в наши отделения увеличился в 5 раз, относительно 2018 года. По итогам 2019 года мы вошли в топ-5 крупнейших банков региона, по выдачам ипотеки - в топ-3. По привлечению средств физических лиц наша кредитная организация входит в топ-5 крупнейших региональных банков. "Открытие" - универсальный банк. В равной мере наш банк ориентирован и на развитие малого и среднего бизнеса, и на рост корпоративного и розничного портфелей. Причем, по темпам роста мы планируем двигаться быстрее рынка - по всем направлениям ожидается минимум 2-х кратный рост.

- Что актуально сейчас для Ваших клиентов?

- Чаще всего для физических лиц актуальны: ипотека, в том числе рефинансирование; потребительские кредиты и кредитные карты; дебетовая карта «Opencard» с кешбэком, вклады и инвестиционные продукты. Для бизнеса мы видим запрос на снижение стоимости привлекаемых средств, более многофункциональное и удобное дистанционное обслуживание.

- А как предприниматели оценивают работу банка в регионе, насколько он для них полезен?

- Работа с субъектами малого и среднего бизнеса – это одно из приоритетных направлений работы банка «Открытие». «Цифры» наглядно продемонстрируют нашу работу с предпринимателями.

В 2019 году мы кратно увеличили портфель кредитов. Банк открыл субъектам малого и среднего бизнеса более 500 расчетных счетов. Для сравнения, в 2018 году их было открыто 187 расчетных счетов. Портфель привлеченных средств МСБ на 1 января текущего года вырос почти на 200%. В 2020-м стоит задача увеличить кредитный портфель клиентов МСБ и число активных клиентов в 2 раза, что позволит снизить ежемесячные платежи по кредитам всем заинтересованным предпринимателям, а значит, заработать на сотрудничестве с нашим банком.

Банк кредитует в регионе самые разные отрасли, однако наибольший удельный вес в структуре портфеля малого и среднего бизнеса занимают кредиты предприятиям реального сектора экономики. В структуре кредитного портфеля региона 60% кредитов предоставлено производственным компаниям, 35% - предприятиям сферы торговли, 5% - прочим отраслям.

- Какова роль банков в вопросе популяризации малого и среднего бизнеса?

- Банки за счет внутренних ресурсов создают обучающие площадки, например OPEN.ACADMY в банке «Открытие», на которых предпринимателям рассказывают обо всех тонкостях и деталях ведения бизнеса, учат грамотному и «объемному» подходу, на что нужно обращать особое внимание и как выстраивать стратегию и тактику своего бизнеса на каждом этапе его развития. В нашем банке, к примеру, клиентам из МСБ предлагают при открытии расчетного счета использовать пакет услуг за ведение счета за 0 рублей – «Первый шаг». Это очень удобно на старте, когда возникает много затрат на открытие бизнеса. В рекламных роликах кредитных продуктов для малого и среднего бизнеса наш банк старается использовать клиентский опыт и истории успеха развития предпринимателя вместе с банком.

- Кредиты наличными актуальны или клиенты предпочитают кредитные карты?

- Банк в разы нарастил выдачи потребительских кредитов как по стране, так и в регионе. Высокие темпы роста обусловлены более выгодными условиями кредитования, в первую очередь, более низким уровнем процентных ставок. Особенно популярным у наших клиентов является наш продукт «гарантированное рефинансирование», так как клиенту предлагается рефинансировать действующие кредиты в других банках на более выгодных условиях. Потребительское кредитования никогда не потеряет свою актуальность: в отличие от кредитных карт – это более выгодная возможность удовлетворить свои потребности на срок более трех месяцев. Ведь уровень процентных ставок по кредитным картам значительно выше, бесплатными они являются только в льготном периоде. Другими словами, если клиенту необходима сумма в размере, превышающем заработную плату за три месяца, и иных источников погашения кредитной карты в льготном периоде нет – необходимо оформлять именно потребительский кредит с комфортным платежом в месяц. А погасить можно и досрочно – без комиссий и ограничений.

Но и кредитные карты нашего банка – уникальный продукт. Во-первых, можно выбрать приемлемый для себя льготный период: либо 55, либо 120 дней. По карте c льготным периодом 120 дней можно снимать наличными без комиссии. При расчете кредитной картой с льготным периодом 55 дней – за каждую покупку начисляется кэшбэк до 11%. Программа начисления кэшбэка аналогична программе и по дебетовым картам «Opencard» Банка «Открытие»: кэшбэк начисляется за любые покупки в размере до 11%, бонусы накапливаются, не сгорают, возмещение происходит на карту клиента из расчета один бонус = один рубль, таким образом, поступившие на карту средства снова можно тратить абсолютно на любые покупки.

- Как развивается ипотечный рынок в регионе? Популярные продукты?

- Наш банк в прошлом году стал победителем в номинации «Лучшая кредитная организация на рынке ипотечного кредитования» Национального конкурса в сфере недвижимости, строительства и ипотеки».

В «Открытии» - одна из самых низких ставок по ипотеке на рынке и грамотно выстроенная работа с партнерами банка из числа строительных и риэлтерских компаний. Наиболее существенный рост был достигнут по программам рефинансирования ипотеки, ставки по которым на протяжение всего года являлись выгодными для любого клиента: при рефинансировании действующей ипотеки, ощутимо снижался ежемесячный платеж.

В Банке имеется широкая линейка ипотечных программ, которая постоянно расширяется. Это и военная ипотека, рефинансирование военной ипотеки, ипотека на приобретение готового и строящегося жилья, в том числе с материнским капиталом, на приобретение аппартаментов, на капитальный ремонт или иные цели под залог имеющегося жилья, и ряд других ипотечных программ, выбрать из которых поможет сотрудник любого из пяти офисов ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в Орле.