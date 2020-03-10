В Орле трехлетнего малыша госпитализировали после удара током на прогулке

В Орле вечерняя прогулка мамы с сыном обернулась ЧП. Трехлетнего малыша госпитализировали в больницу после того, как его ударил током фонарный столб. Сейчас ребенок находится под наблюдением врачей, а вот кто будет отвечать за оголенные провода в людном месте установят следователи: СК начал проверку.

Все случилось накануне, 9 марта, в Северном районе города. Женщина с мальчиком прогуливалась в компании подруги и ее дочери. Компания шла по улице Металлургов: здесь своеобразный "променад" микрорайона, всегда людно, народ спешит по делам или просто гуляет. Дети - девочка с коляской, а мальчик с машинкой на веревке - шли чуть впереди родителей. В какой-то момент мальчик закричал, заплакал.

- Сын подбежал ко мне, его щека была красной, а посередине я увидела белый рубец. Мы сначала не поняли, что произошло, но после подошли к тому месту, откуда бежал ребенок и увидели на уровне его роста оголенные провода на фонарном столбе. Я поняла, что скорее всего его ударило током. Тут же вызвали скорую, врачи сказали - нужно госпитализировать, проводить обследование, - рассказала корреспонденту "Комсомольской правды в Орле" мама пострадавшего малыша Оксана.

По словам орловчанки, ребенок выронил веревочку от машины, которую брал с собой на прогулку, наклонился, чтобы поднять и наткнулся на пучок проводов. Семью привезли в детскую областную больницу, ребенка осмотрели, назначили ЭКГ - кто знает чем может обернуться удар током. Сейчас Оксана с сыном продолжают проходить обследование.

Между тем, подруга женщины, ставшая свидетельницей происшествия, позвонила дежурному городской Администрации с просьбой изолировать торчащие провода. После тревожного сигнала фонарный столб...перемотали изолентой.

- В Северном районе особо негде гулять с ребенком. Тем более вчера было очень сыро, на площадках вода, везде грязь. Вот и прогулялись по улице... - сетует Оксана.

На ком лежит ответственность за торчащие голые провода и кто виноват в случившемся установят профильные ведомства.

- По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение в отношении должностных лиц, в чью компетенцию входят вопросы надлежащего содержания объектов улично-дорожной сети, - сообщила "Комсомолке" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Проведет проверку и прокуратура: отец мальчика обратился за помощью в надзорный орган.

- Прокуратурой проверяется соблюдение законодательства при содержании объектов электросетевого хозяйства, по итогам будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, в чью компетенцию входят вопросы надлежащего содержания указанных объектов, - сообщает пресс-служба областного ведомства.

"Комсомолка" следит за ситуацией.

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