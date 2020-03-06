Женское дело: сотрудницы АО «Орелмасло» рассказали, почему без них на производстве не обойтись

Поспорить сложно. Вовремя подобрать нужное слово, быть гибкой и при этом непреклонной в своих решениях, справедливой и добросердечной, упорно трудиться и уметь очаровывать - как много всего умещается в женщине.

В преддверии весеннего праздника 8 Марта мы отправились на одно из крупнейших предприятий Орловской области АО «Орелмасло», чтобы пообщаться с его прекрасной половиной. Стоящие у станка, делающие кропотливые расчеты, контролирующие работу машин и компьютеров, выполняющие сложные анализы в лаборатории, управляющие логистическими потоками предприятия, руководящие людьми - все это женщины.

.

АЛЕКСАНДРА СОЛОВЬЕВА

На предприятии Александра Михайловна Соловьева трудится вот уже 16 лет. В 2004 году она пришла на должность прессовщика-отжимщика после работы на молочном предприятии. В конце девяностых и начале нулевых с трудоустройством в Орловской области было непросто, но ее приняли на «Орелмасло». Дали наставника, и началось обучение делу на практике.

- Раньше приходилось все делать вручную, такого технологичного оборудования, которое есть сейчас, просто не было. Поначалу было тяжело. Но я работы никогда не боялась, - вспоминает женщина.

Цех, в котором работает Александра, отжимает масло. Вот и приходилось раньше и лопатой махать, и тяжести порой поднимать, и неустанно следить за работой прессов. Год за годом техническая база предприятия совершенствовалась. Машины, требующие непосредственного человеческого участия и физического труда, заменили компьютеры.

- Сейчас работать проще: за процессом можно наблюдать из операторской. Модернизация оборудования не только упростила жизнь сотрудникам, но и повысила эффективность производства, - говорит Александра Михайловна.

Конечно, постоянно приходилось учиться чему-то новому: будь то знакомство с программным обеспечением или новыми станками. Но за полтора десятка лет работы волей-неволей станешь сильным специалистом, особенно если трудишься добросовестно. Сегодня Александра Михайловна и сама наставник для молодых кадров.

- Были трудные времена, сокращения, но руководство всегда относилось по-человечески. Кроме того, у нас есть система мотивации: можно стать лучшим работником и получить премию. Я, например, стала лучшим работником в феврале. А на праздники у нас, в том числе на 8 Марта, никто не остается без внимания. Обычно руководство презентует всем женщинам цветы и приятные подарки, - рассказывает собеседница.

Отмечать же Международный женский день Александра Михайловна собирается в семейном кругу.

.

ГАЛИНА ЕСЬКИНА

У Галины Еськиной стаж работы на предприятии очень солидный: уже 26 лет. Начинала с простого работника столовой, а сегодня Галина хозяйка на складе. На должности кладовщика она занимается приемом продукции и других материальных ценностей, выдает и отпускает продукцию, ведет документооборот.

Ответственность большая, но у Галины Сергеевны все по полочкам. Профессионализм женщины отметило Министерство сельского хозяйства России: в конце 2019 года в рамках профессионального праздника сотрудница «Орелмасло» получила благодарность за многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса за подписью главы Министерства Дмитрия Патрушева.

Кстати, на предприятии работает и сын Галины Сергеевны: пришел когда-то на должность грузчика.

- На предприятии дают возможность развиваться, расти. Поэтому я посоветовала сыну устроиться сюда. За несколько лет благодаря трудолюбию и способностям ему удалось сделать карьеру. Сегодня Андрей - начальник смены сырьевого участка. А достойная и стабильная оплата труда позволила ему создать собственную семью, так что теперь я нянчу внучка, - рассказала женщина.

С сыном, невесткой и маленьким внуком Галина и собирается отметить 8 Марта. Говорит, собираться на праздники семьей стало традицией

.

ИРИНА КОЗЛОВА

Оператор рафинации Ирина Васильевна также имеет стаж работы на «Орелмасло» больше десяти лет. В 2007 году она устроилась сюда по образованию и с тех пор успешно справляется со своими обязанностями. А входит в них обширный производственный контроль за изготовлением продукции. Нужно поддерживать определенные параметры в норме, следить за температурой, уровнем и др. Оборудование роботизировано, но спуску компьютерам давать нельзя.

- В начале трудового пути обязанности были несколько другие. Тогда у нас не было сепараторов, труд был ручной. Да, приходилось на хрупкие женские плечи брать непростые обязанности, но теперь жизнь нам облегчили,- смеется Ирина. - Кстати, с поступлением нового оборудования и качество масла улучшилось. Наше руководство на достигнутом не останавливается.

Ирина Васильевна отмечает, что за годы возросла эффективность работы.

- Если раньше мы сдавали в смену по 60 - 70, то сейчас сдаем уже по 100 тонн дезодорированного масла. То есть за сутки около 200 тонн чистого продукта, - приводит сотрудница статистику.

Вот и в преддверии праздника работает Ирина и другие дамы-операторы не покладая рук: расслабляться некогда.

- Мне нравится моя работа, думаю, об этом прекрасно говорят цифры в трудовой книжке. У нас здесь все стабильно, есть возможность развития, есть мотивация. Да и коллектив хороший, складываются добрые отношения с коллегами, - говорит Ирина Васильевна.

Сотрудниц-женщин здесь меньше, чем представителей сильного пола.

- Но это, наоборот, хорошо! На 8 Марта без цветов точно не останемся, - шутит Ирина Козлова.

.

ВИТАЛИНА РАССОХИНА

Начальник испытательной лаборатории Виталина Владимировна Рассохина свою карьеру на «Орелмасло» начинала с рядового сотрудника лаборатории: пришла сюда сразу после вуза. По образованию она химик, окончила Орловский государственный университет. За 15 лет труда в стенах предприятия доросла до руководителя лаборатории.

Работа у женщины и ее подчиненных кропотливая - ведь именно здесь, среди сложных приборов и пробирок, определяется качество будущего продукта. Сюда поступают образцы семян рапса и подсолнечника до начала производственного процесса, здесь же сотрудники в белых халатах проверяют на соответствие всем стандартам конечный продукт - масло.

- У нас контролю качества уделяется большое внимание, в том числе и на промежуточных технологических этапах. Мы осуществляем контроли жирно-кислотного состава масла и определяем качество побочного продукта - жмыха, - рассказывает Виталина.

Словом, девушки-химики знают все о качестве и пользе.

- Лаборатория оснащена по последнему слову техники, она соответствует всем стандартам. Так что рабочий процесс только в удовольствие. К тому же у нас дружный женский молодой коллектив, всегда находим друг у друга поддержку, старшие коллеги помогают новичкам, - говорит глава лаборатории.

Безусловно, химик - профессия непростая, да и ответственность на начальника испытательной лаборатории возложена немалая. Но Виталина Владимировна и ее коллеги в своем деле профи: работа женщины отмечена грамотой Министерства сельского хозяйства России.

На вопрос, каковы же ее планы на празднование, Виталина отвечает: провести этот день хочется с близкими людьми, ведь именно семья дарит хорошее настроение и тепло.

КРАСОТКИ В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ

В разговоре с работницами предприятия мы попросили их не только рассказать о своей работе и планах на праздничный день, но и рассказать о своем видении красоты. Хоть у станка, хоть в униформе - женщина всегда остается женщиной. В чем же секрет?

Александра:

- Нужно побольше двигаться, бывать на свежем воздухе. Не даром говорят, что движение - жизнь! Летом я все свободное время провожу на даче, зимой катаемся с мужем на лыжах. В этом году со снегом нас природа подвела, так мы просто много гуляли, выбирались на природу. Точно знаю, что от лежания на диване пользы никакой.

Ирина:

- Я солидарна с коллегой. Весь секрет в том, чтобы быть активной. Погуляйте по парку, пройдите пешком пару остановок. Чаще выбирайтесь на природу: отдых позволяет не только поддерживать физическую форму, но и отдохнуть душой, полюбоваться красотой. Словом, восстановить нервы. А нервничать и для здоровья, и для красоты - вредно!

Галина:

- Все мы занятые, у всех у нас бывают сложные дни. Но, дорогие дамы, давайте почаще улыбаться! Красота прежде всего внутри, в душе. На мир нужно смотреть позитивно и заряжать этим позитивом других людей.

Виталина:

- Работа - это важная часть жизни каждого из нас. Давайте себе отдых, высыпайтесь, восстанавливайте силы и ресурс. Тогда и глаза будут сиять!

Автор: Ольга СУПОНЕВА