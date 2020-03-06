Туфельки, фитнес и маникюр: как работницы ЗАО «Славянское» поддерживают стильный образ на селе

ДОЛОЙ СТЕРЕОТИПЫ!

Без сомнений, для каждой женщины важно оставаться красивой, стильной и очаровательной в любых условиях. Но возможно ли это, когда твой день начинается с утренней дойки, а заканчивается вечерней и когда на твоем попечении более семи с половиной тысяч голов крупного рогатого скота? Кто-то скажет, что здесь не до модного маникюра и каблучков и для женщин, работающих в сельском хозяйстве, это просто заоблачная мечта. Однако животноводческое предприятие ЗАО «Славянское» в Верховском районе Орловской области развеивает стереотипы: у дам здесь изысканный вкус и проявлять его они могут без всяких ограничений. Отличить доярку, идущую на работу, невозможно от начальницы: туфельки, макияж, прическа - все на месте.

Секрет женского успеха прост: о каждой сотруднице (сейчас в «Славянском» работают 70 женщин, средний возраст которых 35 лет) в компании заботятся создают весь необходимый комфорт от проходной до производственного цеха. Чтобы найти на территории предприятия грязь, нужно очень постараться. К каждому складу и доильному залу ведут аккуратные заасфальтированные дорожки, а все рабочие процессы полностью механизированы.

Поэтому даму в поношенной и грязной одежде вы в «Славянском» точно не встретите. Пока идет работа, все одеты в специальную фирменную униформу, перчатки и обувь, которыми обеспечивает своих сотрудников компания. Заканчивается смена - и женщины принимают душ, приводят себя в порядок и вновь могут блеснуть в платье и туфельках. Кстати, в «Славянское» работников предприятия возят на транспорте компании, поэтому трястись в маршрутке и тратить силы на дорогу никому не приходится, значит, всегда есть возможность уделить время себе любимой и своим близким.

Спорт в Славянском всегда поощряется.

НА СПОРТИВНОЙ ВОЛНЕ

Сейчас в мире набирает обороты мода на здоровый образ жизни, особенно среди женщин. Но заняться фитнесом и подобрать индиви-

дуальную программу на спортивных тренажерах позволить себе может не каждая. Зато в ЗАО «Славянское» эта проблема решена давно.

Для тех, кто хочет поддерживать физическую форму, выглядеть и чувствовать себя на все 100%, работает спортивный центр с новыми современными тренажерами. Сейчас в него ходят больше половины работниц предприятия. В общем из коллектива ЗАО «Славянское» (всего 133 человека) спортом занимаются около 60% сотрудников. Все, кто ведет здоровый образ жизни, получают премии в конце года в размере среднемесячной заработной платы, а она в компании 43 тысячи рублей!

Кроме того, предприятие поддерживает проведение ежегодного Дня здоровья. В 2020-м команда «Славянского», в которую вошли самые активные работники и работницы, уже успела показать настоящий класс в спортивной эстафете. Большим бонусом для поддержания здоровья и хорошего самочувствия становится правильное питание. О нем на предприятии заботятся особенно тщательно. На территории ЗАО «Славянское» есть своя бесплатная столовая с полноценным и полезным меню. Во время же отпуска каждый желающий может восполнить силы в любом санатории на выбор, и предприятие полностью оплатит отдых.

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КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА И ДОСУГ

И, конечно, как же без культурной программы! Для каждой женщины поход в театр, на концерт или праздничный вечер - это прекрасная возможность развеяться и помодничать. ЗАО «Славянское» часто организует полезный досуг для своих работников. В местном Доме культуры можно увидеть артистов из Орла, Брянска, Липецка и даже из Москвы.

Еще совсем недавно на верховской сцене прекрасных дам радовали звезды московской эстрады и кино актер Владимир Ионис и певица Алиса Мон. Кроме того, частыми гостями здесь стали Орловский академический театр имени Тургенева и ансамбль «Ватага».

Особенно весело в ЗАО «Славянское» проходят праздники. Ну а Международный женский день вообще не оставляет ни одну прекрасную даму равнодушной, ведь накануне каждая обязательно возвращается домой с букетами цветов и подарками от руководства предприятия.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВЫСОТЫ

Оставаясь хрупкими и очаровательными, женщины предприятия не только могут хоть на подиум выйти, но и в профессиональной сфере любому класс покажут. Практически все работницы удостоены благодарностей, наград и почетных званий самого разного уровня.

В ежедневном труде они демонстрируют ответственность и любовь к своему делу. Главное доказательство этого - стабильные показатели и результативность производства. Каждая корова в ЗАО «Славянское» дает 9900 литров молока. Причем его рентабельность очень высокая - 90%.

В итоге на реализацию идет более 2000 тонн качественного мяса и более 7 тысяч тонн молока в год. Благодаря этому у предприятия хороший доход - более 620 миллионов рублей.

ЗНАЙ!

ЗАО «Славянское» создано в 1976 году. Ранее основным видом деятельности было приобретение и доращивание бычков для последующей их реализации мясоперерабатывающим заводам. В 2000-м году здесь активно занялись развитием молочного производства, был закуплен чистопородный скот из Германии, Дании и Голландии. Сейчас предприятие специализируется на разведении коров голштинской породы. Особенностью ЗАО «Славянское» является то, что здесь кормят скот только кормами собственного производства и особое трепетное отношение к животным.

С праздником, наши умницы и красавицы!

Примите сердечные поздравления с Международным женским днем - праздником нежности, весны, любви и доброты! Вы несете радость и гармонию, мир и спокойствие. Без вас мы, мужчины, потеряли бы верную жизненную опору и вдохновение.

Вы делаете жизнь своих близких счастливой, щедро даря душевную заботу, мудрость и умение сопереживать. Вы храните тепло и семейный уют, растите детей, одариваете окружающих своей добротой и при этом достигаете больших достижений в профессиональной сфере. Мы знаем, на вас всегда можно положиться и смело идти вперед к новым успешным проектам.

Желаем всем вам здоровья, семейного благополучия, исполнения заветных желаний и удачи во всех начинаниях!

Мужской коллектив ЗАО «Славянское»

Автор: Наталья МЕРКУЛОВА