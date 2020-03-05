2020-03-05T10:32:28+03:00
Общество

В Орловском филиале РСХБ стартовала программа льготной ипотеки для жителей сельской местности

Россельхозбанк заключил соглашение с Министерством сельского хозяйства РФ и вошел в число уполномоченных банков по выдаче льготной ипотеки в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ)
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Заявку на получение льготной сельской ипотеки в РСХБ по ставке от 2,7% до 3% годовых может подать гражданин РФ в возрасте от 21 до 75 лет на момент полного исполнения долговых обязательств. Возраст до 75 лет при одновременном соблюдении условий: 1) до исполнения Заемщику 65 лет проходит не менее половины срока кредита; 2) до исполнения Созаемщику 65 лет проходит срок возврата кредита.

Сумма выдаваемого на срок до 25 лет кредита находится в диапазоне от 100 тыс. до 3 млн рублей, при этом первоначальный взнос начинается от 10%. На кредитные средства клиенты Банка смогут приобрести готовый или строящийся объект недвижимости (квартиру, дом), расположенный в сельской местности.

«Россельхозбанк стал первым банком-участником программы льготной сельской ипотеки, действующей в рамках КРСТ. У тех, кто мечтает о комфортном жилье за городом, появился мощный инструмент для достижения своей цели. Уверен, что продукт окажется востребованным у жителей нашего региона - в филиал уже поступило 168 заявок», - рассказал директор Орловского филиала РСХБ Михаил Шихман.

Россельхозбанк заключил соглашение с Министерством сельского хозяйства РФ и вошел в число уполномоченных банков по выдаче льготной ипотеки в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ).

Узнать подробную информацию можно во всех офисах Орловского филиала АО «Россельхозбанк», на официальном сайте и по телефону горячей линии 8 800 100-0-100.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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