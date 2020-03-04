2020-03-04T16:31:32+03:00
Общество

«Ростелеком» подключил Wi-Fi для музея-заповедника Ивана Тургенева в Орловской области

«Ростелеком» организовал беспроводной доступ в сеть интернет для посетителей Государственного мемориального и природного музея-заповедника И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново»
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Специалисты компании установили точки доступа Wi-Fi, каждая из которых способна поддерживать до 100 одновременно подключенных устройств на скорости до 30 Мбит/сек. Они обеспечат пользователям устойчивый сигнал в радиусе до 50 метров, а переключение между ними не потребует повторной авторизации. Благодаря цифровому провайдеру гости музея могут делиться в социальных сетях и мессенджерах впечатлениями о посещении музейного комплекса, а также получить дополнительную информацию о каждом экспонате, считав QR-код.

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Павел Зеленин, директор филиала в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком»:

«Музей-заповедник позаботился о своих посетителях, развернув сеть Wi-Fi. Для этого специалисты “Ростелекома” настроили стабильное соединение, применив наше стандартное решение “Управляемый Wi-Fi”. Теперь Спасское-Лутовиново предлагает своим посетителям ознакомиться с музеем и в цифровом формате. Например, считав QR-код можно получить дополнительную информацию об экспозициях или скачать аудиогид».

Сергей Ступин, директор Государственного мемориального и природного музея-заповедника И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново»:

«Гости музея-заповедника смогут подключиться к бесплатной открытой сети Turgenev. Теперь можно всегда оставаться на связи с родными и друзьями, делиться фотографиями в соцсетях и получать дополнительную информацию из интернета. Для этого нужно лишь авторизоваться и получить код доступа. В 2019 году музей посетило 170 тысяч гостей. Ежегодно Спасское-Лутовиново широко отмечает день рождения великого русского писателя, проводит международные фестивали и конференции. Безусловно, беспроводной интернет станет помощником на всех мероприятиях».

Широкий функционал «Управляемого Wi-Fi» позволяет контролировать трафик, размещать рекламные сообщения на странице авторизации, а также вести анализ активности пользователей. «Ростелеком» организовывает Wi-Fi-сети без лишних затрат для клиента: не нужно покупать и настраивать оборудование – всё это сделают специалисты цифрового провайдера.

Подробное описание услуг и условия подключения доступны на сайте компании или в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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