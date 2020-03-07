Барышням цветы: кинолог из Орла своими руками создает светящиеся сады

- Мой опять на рыбалке все выходные пропадает с мужиками, - нам, женщинам, многим до боли знакома эта фраза, оканчивающаяся каноническим вздохом. Любим мы приревновать своих благоверных не только к коллеге с кокетливым вырезом на блузке, но и к увлечениям. Один в спортзале без устали таскает штангу, другой жить не может без своего мотоцикла, а третий, приходя домой, первым делом включает спортивную трансляцию. Но встречаются в этом ряду хобби настолько необычные, что просто нельзя о них не рассказать.

Накануне главного женского праздника, 8 марта, корреспондент «Комсомольской правды в Орле» встретилась с инструктором-кинологом женской исправительной колонии №6, прапорщиком Андреем Михайловым. А на повестке дня стоял разговор о нестандартном, очень красивом и очень праздничном увлечении мужчины в форме: Андрей своими руками создает огромные цветы-светильники. И они прекрасны.

МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ

С Андреем мы встречаемся в кинологическом городке. Он после дежурных суток, но не отказался от разговора. Рядом с мужчиной его верная четвероногая напарница - немецкая овчарка по кличке Берта. Собака приветливо виляет хвостом и разрешает себя погладить. Сотрудник колонии скромно приветствует меня.

Служебная собака Берта рада видеть хозяинаФото: Ольга СУПОНЕВА

- И долго вы уже трудитесь в системе ФСИН? – интересуюсь у Андрея.

- Вообще стаж работы в органах у меня большой, больше 10 лет. После армии работал в СИЗО, служил в милиции, затем в полиции. А кинологом здесь работаю второй год, - отвечает мужчина.

В рабочие обязанности кинолога и его хвостатой сослуживицы входит патрулирование и обход территории зоны: поддержание правопорядка, пресечение попыток побега и обнаружение в случае чего следа, поиск запрещенных к использованию на территории исправительного учреждения предметов. Правда, по словам мужчины, в основном дежурства проходят очень спокойно. Спрашиваю, почему выбор пал на такую службу: все-таки не самая простая и не самая безопасная работа.

- Просто мне форма идет, - отшучивается Андрей.

- А как напарница, понимающая? – узнаю про взаимоотношения с «коллегой».

- Прекрасная собака! Очень умная, все понимает. Как человек. С ней как с ребенком надо: разговаривать, объяснять. Она чувствует отношение. Если ты к ней хорошо, то и слушаться будет. А еще с ней нужно постоянно заниматься, обучать, - рассказывает собеседник.

Андрей говорит, что с животными как с детьми - они все понимаютФото: Ольга СУПОНЕВА

Берта, кажется, понимает, что речь идет о ней, виляет хвостом. Хозяин заводит ее в вольер, а мне не терпится спросить о цветах.

ШКОЛЬНАЯ ЗАДАЧКА

Оказывается, свое необычное цветочное хобби Андрей нашел благодаря школьному домашнему заданию сына. Никита как-то пришел с учебы и озадачил родителей: в класс попросили принести поделку на тему «бумажная вселенная». Андрей и его супруга Светлана перелопатили множество страниц в гугле, на глаза попались большие бумажные цветы, выполненные из гофрированной бумаги. Закупившись материалом, вооружившись ножницами, сын, мама и отец вместе взялись за выполнение домашнего задания. Получилось красиво, поделки в итоге подарили школе в качестве декораций. Да и семья вместе прекрасно провела время, которого часто так не хватает…Тут и родилась идея цветочное дело продолжить.

Интернет в помощь – несколько мастер-классов, видео-уроки в свободное время и желание создать что-то необычное своими руками: так и родился первый светильник-цветок. Он был выполнен из гофробумаги и являл собой огромный пион: диаметр бутона 50 сантиметров, высота примерно 1 м 60 см. Дальше нужно было в деле совершенствоваться.

Розы, пионы, маки и другие диковинные цветы оживают под умелыми руками кинолога и его супругиФото: Личный архив героя публикации

- Мы прочитали про цветы из изолона. Это материал экологически чистый, легко принимает и держит форму, переносит уборку. В Орле, как оказалось, его не купить. Но не беда, заказали, я закупил все необходимое для электрики, так и был потихоньку создан первый светильник-роза в окончательном варианте. Сын и супруга, конечно, помогали, - рассказывает о начале творческого, не побоюсь этого слова, пути Андрей Михайлов.

Светильник-торшер имеет светодиодную «начинку». Можно даже цвет свечения выбрать под настроение или поставить в режим мерцания. Как такой красотой не поделиться? Накануне 8 марта в прошлом году кинолог решил: создаст цветы для всех дам-коллег.

Цветы-светильники получаются в человеческий рост, а диаметр соцветий - почти метр!Фото: Личный архив героя публикации

ДАРИТЕ ЖЕНЩИНАМ ЦВЕТЫ

Задачка стояла непростая. 11 светильников нужно было успеть сделать к весеннему празднику, совместить занятие с рабочим графиком оказалось не так-то просто. Благо, супруга поддержала мужа. Ровно к 8 марта светящие цветы были готовы и презентованы сослуживицам.

- И как же они отреагировали? – спрашиваю с непрошеной ноткой зависти.

- Конечно, были в шоке! – отвечает мужчина.

Свои творения Андрей не продает: хобби это для души. Зато семья Михайловых всегда знает, что подарить друзьям и родственникам.

Супруга Светлана и сын Никита. Андрей уверен: общее хобби еще больше сближает семьюФото: Личный архив героя публикации

- У вас, наверное, в каждой комнате по светильнику? - задаю вопрос.

- А вот и нет! Себе ничего не осталось, все раздарили. Каждый раз, когда кто-то бывает в гостях и видит светящиеся цветы, просит подарить такую красоту. Как отказать? Так что все раздарили! Но это от души. Дарите цветы женщинам! – отвечает кинолог.

Редакция «Комсомолки» не может с этим утверждением не согласиться и от всей души поздравляет прекрасную половину человечества с 8 марта!