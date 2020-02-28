ТФОМС Орловской области - гражданам: ответы на актуальные вопросы

Застрахованное лицо обязано уведомить страховую медицинскую организацию, в которой оно застраховано, об изменении фамилии, имени, отчества, данных документа, удостоверяющего личность, места жительства в течение одного месяца со дня, когда эти изменения произошли. В случаях изменения фамилии, имени, отчества осуществляется переоформление полиса ОМС. Для этого необходимо обратиться в свою страховую медицинскую организацию.

- Во время пребывания в дневном стационаре должен ли пациент приобретать лекарства?

Все застрахованные граждане, нуждающиеся в экстренной и неотложной помощи, а также находящиеся на госпитализации в круглосуточном или дневном стационаре, должны бесплатно обеспечиваться лекарственными средствами, включенными в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Если пациент в период госпитализации в круглосуточный или дневной стационар не был обеспечен необходимым лекарственным препаратом, назначение которого отражено в медицинской документации, и приобрел его за собственные средства, то он может обратиться за защитой нарушенных прав в свою страховую медицинскую организацию, которая указана на полисе ОМС.

- Если у нас случился конфликт с врачом поликлиники, могу ли я получить материальную компенсацию за моральный ущерб при содействии страхового представителя?

Нет, не можете, поскольку действия по возмещению морального вреда не входят в компетенцию страхового представителя. Основной задачей страхового представителя является сопровождение застрахованных лиц на всех этапах оказания им медицинской помощи. К страховому представителю можно обратиться в случаях, если:

-отказали в бесплатной госпитализации при наличии направления или в экстренной ситуации;

-предлагают принести лекарственные средства или расходные материалы при оказании медицинской помощи в стационаре;

-предлагают оплатить исследования, назначенные лечащим врачом;

-предлагают подписать согласие на отказ от бесплатной медицинской помощи в пользу платной;

-гражданину отказывают в ознакомлении с медицинской документацией или в выдаче копий;

-у гражданина возникли претензии к действиям медицинского персонала или к качеству медицинской помощи;

-у гражданина возникли вопросы по порядку и условиям получения бесплатной медицинской помощи.

- В какие частные клиники в нашем городе можно обратиться по полису ОМС и есть ли преимущества медицинского обслуживания в таких клиниках?

Распределение объемов медицинской помощи в рамках программы ОМС частным медицинским организациям осуществляется в случае отсутствия или выполнения в недостаточном объеме отдельных видов медпомощи в бюджетных учреждениях здравоохранения в соответствии со стандартами оказания медпомощи и клиническими рекомендациями. Это магнито резонансная томография (ООО «МРТ-Эксперт Орел», ООО МЦ «Сакара», ООО «Диагностический медицинский центр», ООО «Медицинский центр здоровье» (г. Ливны)), позитронная эмиссионная томография (ООО «ПЭТ-Технолоджи»), экстракорпоральное оплодотворение (ООО «ЭКО центр» (г. Москва) и ООО «Центр ЭКО» (г. Орел)), гемодиализ (ООО «Диалам +» и ООО «Нефролайн-Орел»), медицинская реабилитация (санаторий Лесной).

Перечень медицинских организаций частной формы собственности, участвующих в реализации территориальной программы ОМС, размещен на официальном сайте ТФОМС Орловской области. Преимуществ в оказании медицинской помощи в частных медицинских организациях нет. Наоборот, преимущества - за бюджетными учреждениями здравоохранения, которые оказывают медпомощь по участковому принципу, в том числе осуществляют профилактические мероприятия, диспансерное наблюдение, оказывают неотложную помощь на дому и имеют возможность организации оказания медицинской помощи по всем ее условиям и видам.

- Если нужна консультация хирурга, но записали на прием только в следующем месяце, можно ли обратиться в травмпункт больницы скорой помощи?

Нет, нельзя, так как травмпункт БУЗ Орловской области «БСМП им. Н. А. Семашко» оказывает только экстренную и неотложную помощь при травмах и не проводит консультации плановым больным.