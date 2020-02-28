Право на еду: в Орле людям с редким заболеванием приходится покупать продукты заграницей

29-е число в феврале редкая дата – всего раз в четыре года оно появляется на календаре. Много суеверий и домыслов связывают люди с дополнительным днем зимы. Однако именно в это время во всем мире встречают День редких заболеваний.

Корреспондент «Комсомольской правды в Орле» встретилась с родителями детей, появившихся на свет с редкой генетической болезнью фенилкетонурией (или сокращенно – ФКУ) и для которых пара ломтиков обычного белого хлеба, котлеты, рис и макароны – опасный яд.

Ирина и Ольга согласились рассказать нам о том, какие ежедневные трудности переживают мамы необычных малышей и почему людям с редким заболеванием приходится покупать продукты заграницей.

ОДИН НА 10 ТЫСЯЧ НОВОРОЖДЕННЫХ

Хотя бы раз в жизни с ФКУ сталкивался каждый человек, просто прочитав надписи на бутылках с газировкой – «Противопоказано лицам с заболеванием Фенилкетонурией». Но мало кто знает, что это такое.

Фенилкетонурия – врожденная генетическая патология, связанная с нарушением обмена аминокислот. В России эта болезнь достаточно редкая: один больной ребенок из десяти тысяч.

Согласно приказу Минздрава, все новорожденные должны пройти обследование на это заболевание в первые дни жизни. Процедура простая: в роддоме у каждого малыша берут несколько капель периферической крови из пяточки.

Если болезнь выявлена сразу, то назначается пожизненная безбелковая диета и ребенок развивается как все его сверстники, без каких-либо отклонений. Но это в идеале.

Белок для больных ФКУ – это настоящий яд, организм малыша просто не может его переработать, в результате - медленное отравление нервной системы и головного мозга. А далее нарушение психического, языкового и мышечного развития.

ИСТОРИЯ ОЛЬГИ И ЮЛЯШИ

«УЧУСЬ НА ДЕФЕКТОЛОГА, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ ДОЧКЕ И ДРУГИМ ДЕТЯМ»

Ольга, мама Юли: "До года дочка развивалась хорошо, как все дети"Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

До года Юля развивалась хорошо, как все дети бегала, играла, даже говорила уже несколько десятков слов, а потом… С двух лет мы поняли, что с ней что-то не так.

Еще в Роддоме нашу малышку обследовали на целый «букет» заболеваний. Врачи сказали - родилась абсолютно здоровая девочка. По их словам, у нее не было никакой ФКУ. Но как такое возможно? Ведь заболевание врожденное! Мы с мужем подавали в суд на роддом, но безрезультатно – дело проиграли, да и Юляше это уже не вернет здоровье.

Отклонения у дочки проявились только через несколько лет. Юля перестала говорить, стала беспокойной, вялой, плохо реагировала на окружающих. Я бегала с ней по врачам, и каждый раз слышала все новые и новые диагнозы. Спокойная жизнь для нашей семьи закончилась.

И только к пяти годам нам поставили окончательный диагноз – фенилкетонурия. Мы ведь до этого ничего не знали о такой болезни и растили Юляшу как обычного ребенка, кормили молоком, давали мясо, рыбу и другие белковые продукты. И лишь потом узнали – для нее это яд!

Еще в Роддоме нашу малышку обследовали на целый «букет» заболеваний, но ФКУ не нашлиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Теперь Юля не говорит, отстает в развитии от своих сверстников, у нее плохо развита моторика рук, она с трудом воспринимает окружающий мир. Фенилкетонурия принесла и сопутствующее заболеваний – эпилепсию.

Спустя несколько лет (сейчас дочке 9) я уже немного смирилась с тем, что так случилось, но руки опускаются, когда нас начинают осуждать посторонние люди. Отношение к инвалидам – это вообще отдельная тема.

Так едешь с Юлей в маршрутке, она может начать волноваться, шуметь и вырываться из рук. Это болезнь, но народу это не объяснишь - начинают делать замечания и говорят, что не воспитали ребенка. Да и на детской площадке не с кем играть. Родители быстро отводят своих детей подальше.

Сейчас муж целыми днями работает, чтобы достать деньги на лекарства и очередной курс реабилитации. А мне и вовсе пришлось бросить работу, чтобы возить Юлю по больницам и на занятия в спецшколу.

Если бы не болезнь дочки, никогда не подумала бы, что у нас такой дефицит дефектологов. Нам, родителям, даже приходится вставать на очередь, чтобы специалист поработал с нашими детьми. Поэтому год назад сама пошла учиться.

Ольга: "год назад сама пошла учиться на дефектолога, что помочь Юле и другим малышам"Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Я думаю специальность дефектолог мне очень пригодится для развития Юлии, особенно, когда уже могу присутствовать на занятиях и знаю новые методы реабилитации.

ИСТОРИЯ ИРИНЫ И РОМЫ

«НАМ С МУЖЕМ ПРИХОДИЛОСЬ ПРЯТАТЬ КОНФЕТЫ И ЕСТЬ ИХ В ВАННОЙ»

Мой сынок Рома, сейчас ему семь лет, тоже родился с ФКУ. Для всей нашей семьи это было шоком, ведь у нас с мужем есть два старших ребенка и они абсолютно здоровы.

Ирина показывает тетради, на которых до сих пор видны капли ее слез. Здесь она каждый день записывала нормы белка для РомыФото: Наталья Меркулова

Но нам повезло, в роддоме в городе Архангельске, где мы тогда жили, быстро выявили отклонения от нормы и прислали извещение с просьбой приехать на повторный анализ. Через неделю врачи снова провели исследование, диагноз подтвердился: классическая фенилкетонурия. Нас сразу положили на стационар.

Я тогда ревела целыми днями, Рома начал резко худеть, нас посадили на жесткую диету. Я взвешивала каждый грамм, чтобы не дать малышу лишний белок (в день его можно всего не больше 11 граммов). Все записывала в тетрадку, а сама обливалась слезами, потом приходила к врачам, мы сдавали повторные анализы и снова корректировали диету.

Представьте, двое старших детей, муж, я – обед нужно на всех готовить, запахи по всей квартире. Супчик, котлеты, картошка – сытно, вкусно – Роме очень хочется есть как мы, но нельзя. Истерики были постоянные. Доходило до того, что нам приходилось конфеты прятать и есть в ванной, чтобы сын не видел.

Когда мы узнали о болезни Ромы, то я уволилась с работы и мы уехали с Севера, в более теплый климат к нашим родным. Завели дачу, огородик – все, чтобы на столе было больше овощей.

Слава Богу, все было сделано вовремя и наш малыш полностью интеллектуально сохранен, от сверстников ничем не отличается, и в этом году мы пойдем в первый класс в обычную школу. Но! У меня сердце уже сейчас колотится: как он там будет один? Ведь он еще маленький, посмотрит на сверстников и потянет в рот всякую гадость – чипсы, жвачку, газировку. Для нас это сродни катастрофе! Дегенеративные процессы могут запуститься в любой момент и обратить их практически невозможно.

Я говорю Роме, что если он будет есть белковые продукты, то он потеряет память и забудет нас с папой. Боюсь, как все сложится дальше.

ПРАВО НА ЕДУ И ИНВАЛИДНОСТЬ

Тема питания безбелковой пищей во всех ее проявлениях – одна из самых главных для больных фенилкетонурией. Чуть нарушил режим и беда, начинается регресс. Да и с возрастом заболевание никуда не уходит.

Родителям приходится покупать продукты заграницей. Одна буханка белого хлеба – 287 рублей, а рис – 677 рублей.Фото: Наталья Меркулова

Сейчас, согласно Приказу Минтруда, всем детям с выявленным диагнозом фенилкетонурия устанавливается инвалидность до 14 лет, затем государство отменяет все льготы и ежемесячные пособия. Нет признаков олигофрении – значит здоров!

Эта тема для всех родителей особенных малышей остается большой проблемой. Казалось бы, разве сложно отказаться от хлеба и мяса? Ведь есть люди, которые делают это добровольно. Но не стоит путать питание вегетерианцев со специальной диетой больных ФКУ, тем более детей.

- Найти в орловских магазинах безбелковые продукты для людей с ФКУ – практически нереально. Приходится заказывать все через интернет и зачастую из-за границы, - признается Ольга.

Мамы показывают мне список продуктов, привычный для каждого человека – хлеб, макароны, рис, каши, сосиски. Только вот цены различаются существенно. К примеру, одна буханка белого хлеба – 287 рублей, а рис – 677 рублей. Найти ценник дешевле практически невозможно.

- Есть отечественные аналоги, но это просто белый крахмал! Понимаете, нам приходится кормить маленьких детей крахмалом. Варишь макароны, а они просто в месиво или клейстер превращаются. Вот и вынуждены заказывать заграницей несколько раз в месяц продукты, - говорит Ирина.

Так уходит на еду для одного ребенка больше 8 тысяч рублей в месяц. И это пока, ведь малыши растут, кушать им хочется больше и чаще. Да и пробовал кто-нибудь насытиться крахмалом? Каждый прием пищи – бой для родителей и стресс для детей.

- Нам еще везет. Наши мужья нас с малышами не бросили, работают и хоть на еду, но нам хватает. Плюс небольшое пособие. Но есть же мамы-одиночки? Вы представляете, какой это ад, да еще и последних копеек лишить хотят! – эмоционально рассказывает Ира.

Ольга: "Продукты в нашей стране вообще дают единицам"Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Мамы с ужасом представляют, что вскоре и им не останется ничего другого, как пойти работать (ведь денег на продукты просто не хватит) и оставить детей, хорошо если под присмотр бабушек и дедушек, а то и одних. И будут они сами взвешивать себе аминокислотные смеси, подбирать продукты и высчитывать граммы в 14 лет.

- Мы возмущены тем, что к нам так относятся. У наших детей отбирают группу инвалидности, словно после 14 лет они стали здоровыми и им не нужны особые продукты. Представьте, что у семьи нет таких денег. Растили ребенка, а потом все, кормить нечем и начнется регресс, – говорит Ольга.

Сейчас родители детей с ФКУ активно обсуждают принятый Минтрудом закон и просят его отметить. Пикеты охватили 13 российских городов.

ОФИЦИАЛЬНОЕ МНЕНИЕ И КОММЕНТАРИЙ МАМЫ

По данным Департамента здравоохранения Орловской области, на 1 февраля 2020 года в регионе проживает 32 человека с диагнозом фенилкетонурия, причем 27 из них дети до 18 лет.

Ежегодно на проведение неонатального скрининга (ФКУ является одним из пяти заболеваний выявляемых с помощью этого исследования) выделяет более 4 миллионов 500 тысяч рублей.

- Обеспечение пациента, страдающего фенилкетонурией, специализированными продуктами лечебного питания осуществляется независимо от наличия или отсутствия инвалидности, за счет средств областного бюджета, так как заболевание входит в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, - рассказал «Комсомолке» заместитель руководителя Департамента здравоохранения Владимир Николаев.

Кроме того, по словам Владимира Николаевича, пациенты, состоящие с диагнозом ФКУ под наблюдением в медицинских организациях области, на регулярной основе обеспечиваются специализированными продуктами лечебного питания, по назначениям лечащего врача. При этом он ссылается на перечень, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 11 декабря 2019 года № 2984-р (утверждается ежегодно).

Задержки так необходимой больным ФКУ аминокислотной смеси могут происходить, говорит чиновник, только в случае нового назначения (замены) препарата на смесь, полностью отсутствующую в области, до завершения проведения процедуры ее закупки.

- Что же касается признания гражданина инвалидом, то эта процедура осуществляется не на основании установленного диагноза, а исходя из комплексной оценки состояния организма при проведении медико-социальной экспертизы, - пояснил Владимир Николаев.

С 2015 года родители обращаются во все инстанции, но ответ везде одинаковый. Копии документов в редакции "КП"

Однако, как прокомментировала данную информацию Ольга, продукты почти никто никогда не получал.

- Смеси получаем по Постановлению Правительства РФ №890 от 30 июля 1994 года мы получаем, но и то периодически с перебоями. Продукты в нашей стране вообще дают единицам. С 2015 года родители начали писать везде, что по закону продукты положены, но нигде не дают. Везде одни отписки, - рассказала «КП» мама Юляши.

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