Финансовые консультации: как заработать, сохранить и приумножить средства

Не так давно на весь мир прогремела история Майкла Кэролла, который неожиданно обогатился. Майкл выиграл в лотерею почти 10 миллионов фунтов стерлингов (1,3 млрд рублей). Нежданно свалившееся на простого работягу богатство сделало из него миллионера…правда всего на несколько лет. Майкл пустился во все тяжкие и прокутил баснословную сумму, спуская деньги на ветер. Сегодня у него не осталось ни пенса от огромного выигрыша и ему приходится работать грузчиком по 12 часов в день.

Примечательно, что со своей историей Майкл Кэролл далеко не одинок. Миллионные выигрыши в лотерею, доставшееся наследство – чаще всего деньги, попадающие в руки финансово неграмотных людей, просто прогорают за короткий срок. При этом существует и много противоположных примеров: даже небольшой капитал может приумножаться и приносить его обладателю доход, а люди с невысоким заработком обеспечивают себе и своим детям более достойную жизнь, чем так называемые «богачи». В чем же загвоздка?

Ответ на этот вопрос прост: подавляющее большинство населения не умеет обращаться с деньгами. Кому-то постоянно приходится выживать от зарплаты к зарплате, кто-то сорит финансами и не ведет учет доходов и трат, другие вкладываются в неудачные проекты, а третьи и вовсе не знают, что деньги могут (и должны!) делать деньги.

Помочь навести порядок в личных финансах; продумать и просчитать грамотные стратегии в управлении средствами; дать советы в области инвестирования; рассказать о работающих механизмах, позволяющих сохранить и приумножить свои деньги; предпринять шаги к созданию финансовой «подушки безопасности» и многое другое - готовы финансовые консультанты.

ИНВЕСТИЦИЯ В БУДУЩЕЕ

Многие из нас хотя бы раз в жизни, наверняка, оказывались в такой ситуации, когда нужно любыми способами продержаться на плаву. Кто знает, какое событие подстерегает нас за углом? Допустим, если завтра фирма, в которой вы трудитесь закроется, или ваш небольшой бизнес прогорит, будут ли у вас средства к существованию? А можно ли надеяться на то, что через несколько десятков лет вы стабильно будете получать свою пенсию? Финансовой грамотности стоит обучаться, в первую очередь, для того, чтобы ответ на этот вопрос был утвердительным.

Для того чтобы чувствовать твердую почву под ногами, каждому из нас обязательно нужно иметь финансовое подспорье. К сожалению, подавляющее большинство населения страны не задумываются о том, как же можно создать ту самую «подушку безопасности». Кто-то считает, что его доход слишком мал для того, чтобы создать собственный капитал, многие не умеют обращаться с деньгами, а большинство просто не знает об инструментах, позволяющих создать надежный «денежный фундамент».

Одним из таких инструментов является инвестирование. Разумное инвестирование превращает ваши средства в полноценный источник дохода, а пассивный инвестиционный доход гарантирует улучшение качества жизни, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Почему же нужно инвестировать? Да потому, что иметь больший и стабильный доход можно не только работать самому, но и запустить свои деньги в работу. Это особенно важно из-за гибкой пенсионной системы и не достаточно стабильной экономики в России.

ДОЛГОВАЯ ЯМА

Для жителей нашей страны пока еще мысль о том, что можно обратиться за помощью к личному финансовому эксперту кажется странной. С первого взгляда, ничего сложного в том, чтобы научиться грамотно обращаться со своими деньгами, - нет. Однако, об обратном свидетельствует статистика Центрального банка России: по данным ЦБ, долги по кредитам населения страны в 2019 году достигли рекордного уровня.

За январь задолженность физлиц перед банковскими организациями выросла на 191 млрд. рублей – до 15,092 трлн. рублей. При пересчете на доллары по текущему курсу, она составляет почти 230 миллиардов – практически половину золотовалютных резервов Центробанка.

Согласно статистике НБКИ, за январь 2019г. российскими банками было выдано физическим лицам на 21,9% больше новых кредиток, чем годом ранее.

Вдумайтесь в эти цифры: общая сумма долговых обязательств граждан значительно превышает их накопления, разница составляет около 700%. Увеличение кредитной нагрузки на население при постоянно снижающемся уровне доходов создает условия для попадания россиян в длительное долговое рабство.

Россияне, в буквальном смысле этого слова, живут в долг. Мы хотим удовлетворить свои потребности и занимаем, рассчитывая на будущий заработок. А что будет, если завтра вы потеряете свой доход? Как не допустить увязания в долговой яме?

НАВОДИМ ПОРЯДОК

Когда мы задали финансовому эксперту вопрос о том, кому же стоит обращаться за помощью к консультанту, ответ был - тому, кто хочет сохранить и приумножить свои финансы.

При этом аудиторию финансовых консультантов можно, условно, поделить на два блока.

Первый - граждане, которым эксперт поможет навести порядок в личных финансах, разработать стратегию обращения с ними, проработать долгосрочные финансовые цели и выбрать подходящие средства их достижения, убережет от необдуманных финансовых решений.

Второй – граждане, у которых появился свободный инвестиционный капитал. В этом случае личный финансовый советник подберет работающие механизмы, чтобы его сохранить и приумножить.

Работа финансового консультанта с клиентом выстроена следующим образом. Вы четко обозначаете цель визита, при этом стоит быть готовым к тому, что советник задаст вопросы о вашем семейном положении, источниках дохода, тратах. Ведь только в этом случае будет ясна полная картина вашего материального положения, что поможет в дальнейшем разработать наиболее точную стратегию обращения с капиталом. Вся информация строго конфиденциальна.

Затем консультант создаст несколько вариантов решения вашей проблемы или подберет стратегии для достижения имеющейся цели. Например, Вы хотите знать, как получать пассивный доход и обеспечить себя и своих детей.

Получаете конкретные рекомендации, четкие ответы на все поставленные вопросы. Фактически, вам предоставят инструменты, которые помогут при дальнейших шагах в достижении цели. При этом всеми рекомендуемыми инструментами финансовые консультанты пользуются сами.

Если вы следуете рекомендациям вашего консультанта, используете предложенные им инструменты, через какое-то время механизмы начинают работать и ваш капитал начинает приносить прибыль, заменяя активную деятельность.

КАК НЕ НАРВАТЬСЯ НА МОШЕННИКОВ

Человека, который решил подтянуть финансовую грамотность и научиться обращаться с деньгами, а может быть впервые решил вложить средства, чтобы те работали на него, подстерегает немало опасностей. В России зарегистрированы тысячи финансовых организаций, многие обещают быстрый доход, невероятную прибыль при на первый взгляд минимальных вложениях. Беда в том, что под маской финансовых экспертов зачастую действуют банальные аферисты.

Насторожиться стоит в следующих случаях:

- обещание высокой доходности, в несколько раз превышающей рыночный уровень

- гарантирование доходности (что запрещено на рынке ценных бумаг)

- выплата денежных средств участникам из денежных средств, внесенных другими вкладчиками

- массированная реклама в СМИ, интернете с обещанием высокой доходности

- отсутствие какой-либо информации о финансовом положении организации

- отсутствие собственных основных средств, других дорогостоящих активов

- отсутствие точного определения деятельности организации.

По информации Центрального банка России, все эти признаки свидетельствуют о том, что перед вам финансовая пирамида. Такие организации стоит обходить стороной.

Эксперты ответственной финансовой организации никогда не пообещают вам заоблачной доходности, ведь она связана с рисками. Вы сможете сами выбрать из нескольких вариантов наиболее приемлемый для вас, консультант подробно расскажет о каждом.

Пользуясь услугами надежного финансового консультанта, вы всегда будете получить информацию о текущем состоянии выбранного портфеля, сможете в любой момент перевести свои средства на другой счет или в другой банк, или вовсе забрать их.

ЗНАЙ!

Финансовый консультант:

- ответит на любые вопросы, связанные с вашими финансами

- поможет организовать личный бюджет, даст конкретные рекомендации по финансовой ситуации, поможет составить план накопления доходов

-сформирует диверсифицированный инвестиционный портфель в соответствии с вашими задачами и расскажет все об управлении инвестированием

- подберет несколько выгодных решений, на основе анализа вашего финансового состояния

- составит стратегию управления финансами инвестициями

- поможет в подготовке необходимых документов

Контакты:

Наталья КОРОЛЕВА

Тел. 8 929 060 7373

E-mail: 9290607373@bk.ru

Автор: Любовь Романова