В Орле чиновник-фигурант "похоронного дела" два месяца проведет в СИЗО

Начальник одного из отделов Управления коммунальным хозяйством администрации Орла два месяца проведет под стражей. Такую меру пресечения Александру Фролову, фигуранту так называемого "похоронного дела", избрал Советский районный суд по ходатайству следствия. Фролова и его подельника подозревают во взяточничестве, а точнее - в незаконной продаже мест на кладбищах города родственникам умерших орловцев.

Как уже рассказывала "Комсомолка" читателям, коррупционный скандал с участием представителей муниципальных структур разгорелся в середине месяца. 17 февраля Фролова и его сотоварища по продажам могил, начальника торгового центра МУП "Ритуально-обрядовые услуги" Александра Арбузова поймали с поличным на получении денег.

Трудясь в городском УКХ, Александр Фролов (не путать с однофамильцем и.о. начальника управления Дмитрием Фроловым - ред.), решил воспользоваться своим служебным положением. Вместе Арбузовым он организовал такую схему: деньги, взамен на обещание подсобить с обеспечением места под захоронения. При этом, по версии следствия, продавали фигуранты места и на ныне закрытых кладбищах. Однако хорошенько обогатиться не удалось, правоохранители лавочку прикрыли в тот день, когда Фролов получил 20 тысяч от орловчанки за предоставление места на Наугорском кладбище, а после через Арбузова должен был получить еще 50 тысяч, уже от другого человека.

Следком возбудил уголовное дело по нескольким статьям УК.

- Возбуждено уголовное дело в отношении Александра Фролова и Александра Арбузова. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки), ч. 1 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве), - сообщила корреспонденту"Комсомольской правды-Орел" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Следствие настаивало на том, чтобы Фролова заключили под стражу. Суд ходатайство услышал.

- Постановлением Советского районного суда г. Орла от 20.02.2020 в отношении Фролова Александра мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца 00 суток. Данные постановления суда не вступили в законную силу, - сообщили "КП в Орле" в Советском районном суде города Орла.

Что касается Александра Арбузова, то для него избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Так, ему нельзя выходить из дома с 20 часов вечера до 6 утра без письменного разрешения следователя, выезжать за пределы Орла, посещать бары, клубы и подобные заведения, общаться с другими участниками делопроизводства, сидеть в интернете.

Расследование "похоронного дела" продолжается. "Комсомолка" следит за его ходом.

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