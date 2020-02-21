«Ростелеком» поддержал цифровой форум в Брянске

«Ростелеком» обеспечил высокоскоростной канал связи для организации онлайн-трансляции мероприятия, а также организовал бесплатный Wi-Fi на территории дискуссионной площадки. Благодаря таким решениям национального цифрового провайдера за ходом форума в прямом эфире следили зрители из разных регионов страны. В интерактивной зоне «Ростелекома» желающие могли узнать о предложениях компании по оптимизации бизнес-задач. Форум собрал более 150 собственников и руководителей компаний, начинающих предпринимателей.

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Павел Зеленин, директор филиала в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком»:

«Это первый цифровой форум в Брянске такого масштаба для собственников бизнеса. Мы традиционно поддерживаем цифровые мероприятия, предоставляя услуги связи, и размещаем демонстрационную зону с нашими решениями для бизнеса. Для тех, кто не смог посетить форум, «Ростелеком» обеспечил видеотрансляцию. А чтобы участники события смогли делиться впечатлениями в социальных сетях, мы развернули Wi-Fi-сеть. Считаю, что со своей задачей мы справились на отлично».

«Ростелеком» предоставляет для корпоративных клиентов услугу широкополосного доступа в интернет на скорости до 1 Гбит/с по оптическим каналам связи. Наличие оптоволокна позволяет абонентам воспользоваться любыми телекоммуникационными услугами «Ростелекома», подключившись к самым ресурсоёмким сервисам: видеотрансляции и видеонаблюдение, облачные технологии, Wi-Fi с авторизацией, защита от DDoS-атак и многое другое. Крупнейшая в России собственная магистральная сеть по всей стране гарантируют высокую скорость интернета и отказоустойчивость услуги. Цифровой провайдер предлагает гибкие тарифные планы для клиентов любого масштаба, обеспечивая бесперебойность информационных сервисов для решения бизнес-задач.

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