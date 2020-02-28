Провожаем зиму: как в Орле отметить Масленицу-2020

В этом году проводы зимы, символично, выпали на первый весенний день. 1 марта в Орле развернутся широкие народные гуляния в честь Масленицы. «Комсомольская правда» рассказывает какие развлечения ждут горожан и гостей областной столицы.

Начнется празднество в 12.00 с шествия участников конкурса на лучшую куклу-масленицу. Не обойдется без песен и плясок: артисты ансамбля «Славица» сопроводят шествие до площади Ленина.

В 12.20 гуляния откроют первые лица области и города, обратившись с поздравлениями к собравшимся. И в это же время в Городском парке культуры и отдыха начнется театрализованное представление «Здравствуй, Масленица!». В парке поставят «ледяной столб», все желающие смогут попробовать забраться на него, чтобы выиграть подарки.

В 12.30 концертная программа начнется на площади Ленина, ее представят артисты «Славицы». Народные напевы, танцы и другие творческие номера порадуют жителей. В 13.00 концерт прервется на награждение победителей конкурса на лучшее масленичное чучело.

В 14.00 показательные выступления начнутся на катке.

В 15.00 орловцев приглашают в парк, где начнется, пожалуй, главный праздничный обряд: сжигание Марены-зимы. Он пройдет в театрализованной форме с файер-шоу.

Главный обряд - сжигание куклы-чучела состоится в 15.00Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Помимо этого будут работать разные тематические площадки.

У центральной колоннады парка расположится зона «Здравствуй, Масленица!». Здесь, до сжигания чучела, конкурсные и игровые программы ждут гостей.

Площадка «Гуляй, Масленица» - это летняя эстрада ГПКиО. Тут развернутся интермедии, концертные номера от солистов и коллективов города.

Для маленьких и юных гостей праздника будет работать детская площадка «Масленица в тридевятом царстве»: она расположится рядом с входом на территорию парка аттракционов. Ребят ждут игры, конкурсы, викторины.

Не обойдется, конечно, и без ярмарки. «Ярмарочный городок» расположится на аллеях парка. На прилавках будут представлены изделия, созданные руками умельцев Орловщины.

Также для гостей будут работать фотозоны.

Расположатся праздничные площадки не только в центре города. В Северном районе Масленицу отпразднуют рядом с КДЦ «Металлург», где в 12.30 состоится обряд сжигания чучела. А в Заводском районе рядом с Орловским городским центром культуры на Комсомольской, 261а состоится театрализованное представление, конкурсная программа, а затем и сжигание куклы – в 13.00.

Кстати, в усадьбе Тургенева в Спасском-Лутовиново тоже запланирована широкая программа, правда на 29 февраля. Подробнее с ней можно познакомиться здесь.

Ну а автолюбителям стоит помнить, что центр Орла 1 марта будет частично перекрыт.