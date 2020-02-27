На Орловщине блинчики с медом обойдутся дешевле чем в других регионах

В Орловской области напечь блинчиков с медом обойдется дешевле, чем в других регионах России. К такому выводу пришли специалисты Росстата, подсчитавшие в преддверии Масленицы "индекс блинов".

За основу был взят классические рецепт из расчета порции на семью: литр молока, пару стаканов муки, 4 яйца, немного сливочного масла, сахар и соль. Если брать в среднем по России, то стоимость такого набора составляет 136 рублей. А далее статистики рассказали, сколько будут стоить любимые, в зависимости от регионов, начинки и соусы для масленичного угощения.

Росстат подсчитал, во сколько россиянам обойдутся любимые начинки для блинов

- Популярность начинки для блинов зависит от региона: с мясом предпочитают на западе страны, с грибами — на юге, с ветчиной — на севере России. В Екатеринбурге популярнее блины с яблоками, а на Дальнем Востоке делают с рисом, - сообщает Росстат.

Что касается Орловщины, то тут в ходу блины с медом. И такое лакомство обойдется для жителей региона и гостей дешевле, чем по стране: на порцию бличников стоимость меда составит всего 26, 76 р. А вот самые дорогие блины с медом в Дагестане, здесь стоимость соуса на порцию - 85,25 р. Ну а тем, кто предпочитает выпечку с икрой - у Бурятию. Тут такая начинка для блинов будет стоить 265, 71 р. Дороже всего блинчиков с икрой отведать обойдется жителям Ненецкого АО: придется раскошелиться почти на 500 рублей.

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