Орловец получил госнаграду за спасение тонущей женщины

11 февраля в Москве, на заседании коллегии МЧС России, награды «За спасение погибавших» удостоился орловец Вадим Набоков. Как позже он признается, это было очень неожиданно, да и героем себя не считает.

Однако молниеносное решение водителя 25-й пожарно-спасательной части из Кром практически вытащило с того света женщину, оказавшую холодным ноябрьским вечером в ледяной воде.

«Комсомолка» встретилась со смельчаком и узнала из первых уст, как проходила спасательная операция.

ТИХИЙ ДЕНЬ И ВЕЧЕРНЕЕ ЧП

На этом берегу кромского пруда проходила спасательная операция. Герои вспоминают, как это былоФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Вадим Набоков хорошо помнит 12 ноября 2018 года. На тот момент он уже восемь лет служил водителем в кромской пожарной части. Выезжать приходилось на самые разные происшествия и днем, и глубокой ночью.

Но тот день, на удивление, был тихим. На улице ударил первый легкий морозец, и караул уже надеялся отработать смену без ЧП, как неожиданно раздался звонок.

В телефонной трубке щебетал взволнованный женский голос: «Приезжайте скорее, на нашем пруду тонет человек». Дальше время пошло на секунды.

«ВАДИМ, ЗАВОДИ МАШИНУ, Я ЗА ВЕРЕВКОЙ»

Когда Алексей Котов и Вадим Набоков прибыли на место, женщина уже не подавала признаков жизниФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Вызов принял начальник караула пожарно-спасательной части Алексей Котов. Времени на сомнения и подготовку действительно не было.

- Вадим, заводи машину. Я за веревкой и помчались, - скомандовал он.

Впоследствии сами сослуживцы вспоминали все подробности и удивлялись, как им пришла мысль с веревкой. Про себя они уже не думали, ни спасательных костюмов, ни жилетов взять не успели. Зато добрались на место за минуту после звонка. Она и стала решающей.

К моменту, когда Алексей и Вадим добрались до шлюза, где и произошло ЧП, женщину на воде держала только вздувшаяся куртка. Признаков жизни уже практически не было. Как и почему она оказалась в пруду до сих пор неизвестно.

«ЛЕША, СТРАХУЙ, Я ПОШЕЛ»

Начальник караула уже готовился прыгнуть в воду и скидывал бушлат, когда Вадим остановил его.

- Леша, давай я. Я помоложе, справлюсь, - сказал он товарищу.

на берегу был уже лед. Вадиму пришлось прыгать со шлюзаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сбросив вещи и обвязавшись спасательной веревкой, Вадим спрыгнул со шлюза. В это время уже были сумерки. Неподвижное женское тело на водной глади унесло на 30 метров от берега – ровно на длину веревки.

Через несколько мгновений он уже доплыл до утопающей. У самого от холода сводило ноги и руки, но Вадим успел схватить женщину, дал сигнал напарнику и тот, что есть силы начал тащить обоих на берег.

Спасатели показали нам место, где все происходило. Подступиться к воде здесь не простая задача, зато скатиться вниз - запросто. Берег отвесный, выложен бетонными плитами, да еще и по кромке воды появился лед. Так что, подъем товарища и потерпевшей стал для Алексея серьезным делом. Обоих нужно было срочно вытаскивать.

Алексей Котов получил за спасение женщины ведоственную наградуФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Когда Алексей нас вытащил, то сразу начал реанимировать женщину. Она уже не дышала, легкие наполнились водой. Я к этому моменту с трудом мог что-то делать. Еле-еле оделся, пальцы свело от холода, даже согнуть их не мог, - признается Вадим Набоков.

Пока товарищ приходил в себя, Котов оказывал потерпевшей первую медицинскую помощь. Неужели не получится? Через две минуты женщина задышала. Вскоре на месте происшествия оказались и медики. Они забрали ее в больницу, а позже сообщили, что она отделалась небольшим воспалением легких.

НАСТОЯЩИЙ ГЕРОЙ

Именно такой была первая реакция супруги Вадима, когда тот позвонил ей и попросил налить горячую ванну и между делом признался, что спас человека.

Со смены отважного водителя в тот вечер отпустили, и он вернулся домой к жене и двум дочкам. Продрогший, но счастливый.

- Полчаса полежал в ванной, пришел в себя и даже не простудился в итоге, - говорит Набоков.

Орловец Вадим Набоков получил госнаграду за спасение тонущей женщины. Фото: «МЧС Медиа»

Отвечать на вопрос, что же он чувствовал, когда скидывал вещи и прыгал в ледяную воду, Вадим особо не любит. А зачем? По его мнению, все очевидно – кому-то нужно было прыгнуть. Такая у них миссия, помогать людям. И хотя Вадим водитель, а не спасатель, он признается, что если товарищам понадобится поддержка в экстремальной ситуации, он будет рядом.

- Поступки говорят сами за себя. Вадим очень отзывчивый и ответственный человек. Нареканий к нему никогда не было, и нет. Он у нас на Доске Почета. Своими ребятами мы гордимся, - рассказывает Алексей Усиков, начальник 25-й пожарно-спасательной части МЧС России по Орловской области.

Алексей Усиков: "Своими ребятами мы гордимся"Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"