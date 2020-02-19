В Орле рассказали о региональном проекте «Ипотека»

Напомним, что инициатива по его запуску принадлежит Правительству Орловской области. Проект поддержали ПАО Сбербанк и строительный холдинг ПАО «Орёлстрой». Благодаря этому 239 семей орловчан приобрели квартиры в 2019 году со сниженной процентной ставкой.

На брифинге отмечалось, что всего в ушедшем году в Орловской области ПАО Сбербанк выдал более 4 тысяч жилищных кредитов на 5,3 млрд рублей. А для тех, кто все-таки не успел оформить ипотеку, подготовлено еще более выгодное предложение от Сбербанка.

Теперь ставка в рамках Регионального проекта «Ипотека» в 2020 году составляет от 5,2% годовых. Для получения ипотечного кредита есть лишь два критерия - официальное трудоустройство заемщика и наличие прописки на территории Орловской области. Жители региона должны получить одобрение по кредиту, а затем обратиться в администрацию за свидетельством и выбрать квартиру у застройщика.

– Дополнительное снижение ставки позволит ещё большему количеству орловчан обеспечить свои семьи новым комфортным жильём. Воспользоваться сниженной ставкой могут работающие граждане, постоянно проживающие на территории Орла и Орловской области, имеющие стабильный доход, это работники бюджетной сферы; семьи, в которых возраст хотя бы одного из супругов не превышает 40 лет; работники организаций; многодетные семьи, жители аварийных домов и ряд других категорий, – отметил Управляющий Орловским отделением ПАО Сбербанк Ярослав Скирта.

В Сбербанке сегодня можно не только получить ипотеку на привлекательных условиях, но и снизить ставку по уже оформленным ипотечным кредитам клиентам других банков. Рефинансировать кредиты других банков в Сбербанке можно по ставке от 9% годовых. Это позволит заемщикам получить выгодные условия кредитования и снизить финансовую нагрузку.

Как отметил застройщик, условия программы не изменились, под ипотеку с возможностью получения сниженной ставки попадают все объекты ПАО «Орёлстрой», в любой части города Орла и Орловского района. В этом году запланирована сдача в эксплуатацию 8 домов.

– В 2019 г. данная программа пользовалась большим интересом у наших покупателей. С июля по ноябрь с использованием субсидированной ипотечной ставки куплено более 200 квартир, в т.ч. квартиры с отделкой «Комфорт» и со встроенным бытовым оборудованием и кухонным гарнитуром. Эксклюзивная ставка по ипотечному кредиту помогает орловчанам легче и быстрее решить вопрос покупки квартиры, – отметил Главный исполнительный директор ПАО «Орёлстрой» Дмитрий Сучков.

Кстати, журналистам рассказали, что 29 февраля 2020 г. с 10:00 до 14:00 в Центре ипотечного кредитования по адресу: г. Орел, Площадь Поликарпова, дом 10 пройдет ипотечная ярмарка, где застройщики и агентства недвижимости предложат жителям региона специальные условия на покупку квартир, а сотрудники Сбербанка проконсультируют по условиям ипотечного кредитования и оформят заявки на жилищные кредиты по сниженным процентным ставкам.

Подробную информацию о том, как приобрести квартиру по сниженной ипотечной ставке можно узнать по следующим телефонам:

Правительство Орловской области: +7 (4862) 59-88-28 и 59-88-32;

Горячая линия ПАО Сбербанк: 8 800 707 00 70 (доб. 6549-1225; 6549-1229);

Застройщик ПАО «Орелстрой» +7 (4862) 99-94-78.