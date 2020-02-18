2020-02-18T13:03:08+03:00
Происшествия

Неизвестные расстреляли собаку орловской журналистки

Сбежавшего питомца хозяева искали все выходные и обнаружили с несколькими пулями
Ольга СУПОНЕВА
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Питомец сбежал из частного дома, его искали все выходныеПитомец сбежал из частного дома, его искали все выходные
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В Орле неизвестные расстреляли домашнюю собаку, сбежавшую из частного домовладения. Пса, принадлежащего семье известной орловской журналистки Эвы Стасюлевич, искали все выходные, но хэппи эндом эта история не увенчалась: питомца нашли с несколькими пулевыми ранениями на Наугорском шоссе.

Несколько пуль, по предварительной информации выпущенных из пневматического пистолета, серьезно ранили животное. В ветеринарной клинике боролись за жизнь питомца, но, к сожалению, раны были слишком серьезными. Хозяйка собаки сообщила корреспонденту "Комсомольской правды-Орел", что четвероногий любимец умер.

Пса обнаружили с пулевыми ранениями, ветеринары боролись за его жизнь Фото: соцсети

Пса обнаружили с пулевыми ранениями, ветеринары боролись за его жизньФото: соцсети

Девушка обратилась к орловцам с просьбой помочь в поиске негодяев, выстреливших в пса, она просит откликнуться очевидцев происшествия.

- Прошу помощи и репоста. Вчера на Наугорке, ближе к университету, расстреляли домашнюю собаку. Если кто-то что то видел, поделитесь информацией... Сегодня собаки, завтра люди... - написала она в социальных сетях.

В полиции же уже разыскивают стрелка, учинившего расправу над животным.

Мерзавцы несколько раз выстрелили в собаку Фото: соцсети

Мерзавцы несколько раз выстрелили в собакуФото: соцсети

- По обращению заявительницы по данному факту УМВД России по городу Орлу проводится проверка, полицейские проводят все необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщила "КП-Орел" Олеся Лихобабина, и.о. начальника пресс-службы УМВД России по Орловской области.

Наша редакция следит за ситуацией.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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