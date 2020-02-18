Темнота и обшарпанные гаражи: в Орле дорогу к школе-интернату решили отремонтировать после видео в интернете

Несколько недель назад паблики в соцсетях облетело видео, на котором орловчанка показывает маршрут, по которому ей и ее дочке приходится ходить ежедневно. Обшарпанные гаражи, грязь, лужи и ни одного фонаря – и все это возле интерната для глухих и расположенной рядом школы №19.

По такому маршруту каждый деть идут дети и их родителиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

«Комсмомолка» встретилась с девушкой и та рассказала, как она и другие родители бояться отпускать детей в школу одних, даже если живут совсем рядом.

- У меня ребенок уже несколько раз падал, я еле успела ее поймать. А как дети, которые ходят в одни? Здесь в принципе невозможно пройти! Приходится выходить на проезжую часть, тротуаров нет. Особенно страшно вечером, ведь освещения здесь тоже нет, – поделилась с нами Марина.

После того, как этой информацией заинтересовались в СМИ, глава администрации Орла поручил своим подчиненным и Управлению коммунальным хозяйством провести проверку, выехать на объект и выяснить, почему все так сложилось.

А вот и сама школа-интернат для глухих. Добраться до нее можно быстро, но с "приключениями"Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сегодня, 18 февраля, на рабочей планерке в мэрии причины стали известны – несколько гаражей установлены на этой улице незаконно. Они и закрывают свободный проход для людей.

- Комиссия провела исследования и выяснила, что из 10 гаражей – 9 нужно снести (только один гараж находится здесь на законных основаниях). В течение двух месяцев они будут демонтированы. На их месте будет уложен гранулят, чтобы горожане могли свободно ходить. Кроме того, приведут в порядок и тротуары возле проезжей части, - доложил Артем Левковский, глава Советского района города.

Орловское УКХ уже приступило к составлению проектно-сметной документации. Однако на какие средства предстоит выполнить работы пока неизвестно.

«Комсомолка» следит за развитием ситуации.

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