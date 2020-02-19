В Орле отец уснул и потерял четырехлетнего ребенка

В Орле четырехлетняя малышка отправилась одна на прогулку и потерялась, пока ее отец задремал. Перепуганную девочку на улице обнаружили прохожие и тут же сообщили в полицию. К счастью, история закончилась благополучно: родителей малышки нашли, правда нерадивого отца теперь ждет штраф.

Инцидент случился накануне вечером, 18 февраля, в Железнодорожном районе города. Малышку неподалеку от остановки общественного транспорта заметила местная женщина, взрослых рядом с ребенком не было. Орловчанка позвонила правоохранителям, поблизости оказался наряд Росгвардии. Сотрудники попытались узнать имя или адрес девочки, но та была слишком напугана и не смогла ответить на вопросы. Кроху усадили в патрульную машину и отвезли в территориальный отдел полиции.

Личность родителей удалось установить. Папаша малышки рассказал, что произошло: он уснул и не заметил, как девочка ушла. Проснувшись мужчина увидел, что ребенка нет и бросился на поиски. Кто знает, чем могла бы закончиться эта история, если бы не бдительность прохожих и оперативность правоохранителей.

- В настоящее время полицейские передали ребенка родителям. В отношении мужчины полицейские составили административный протокол по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию или воспитанию несовершеннолетних», - прокомментировала ситуацию корреспонденту "КП-Орел" Олеся Лихобабина, и.о. начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Орловской области.

Как пояснили "Комсомолке" в полиции, семья ранее не была уличена в нарушении закона или асоциальном поведении, на учете у сотрудников службы по делам несовершеннолетних не состоит.

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