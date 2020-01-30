Руководители «Ростелекома» рассказали орловским журналистам о планах на 2020 год

В Орле состоялась первая в наступившем году встреча руководящей команды макрорегиона «Центр» и филиала в Брянской и Орловской областей ПАО «Ростелеком» с журналистами. Пресс-завтрак оказался насыщенным. Его участники обсудили много интересных вопросов: глобальное проникновение интернета в самые отдаленные населенные пункты, набирающие обороты тренды в телекоме, решение проблем пользователей интернета, умные технологии для жизни и бизнеса и многое другое.

Главным спикером встречи стал Дмитрий Ким, вице-президент – директор макрорегионального филиала "Центр" ПАО «Ростелеком». В разговоре с журналистами также приняли участие назначенный в конце прошлого года директор филиала в Брянской и Орловской областях Павел Зеленин и директор департамента внешних коммуникаций макрорегионального филиала "Центр" Вера Кузнецова. Встреча прошла в атмосфере дружеского общения. За чашкой кофе журналистам предложили задавать любые вопросы, которые действительно интересны и для представителей СМИ, и для пользователей, и для жителей региона в целом. И одним из первых подобных вопросов стало глобальное проникновение интернета во все населенные пункты Орловщины.

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- Придет ли высокоскоростной интернет в самые отдаленные уголки области?

- Мы делаем серьезный акцент на строительстве сетей в частном секторе, в том числе и в удаленных селах и деревнях. Этот вопрос мы обсуждали с губернатором Орловской области, и правительство обещало посодействовать в удешевлении стоимости аренды опор, по которым будем прокладывать оптоволоконную линию связи. Это поможет уменьшить себестоимость реализации проекта и при этом выполнить больший объем работы. Для примера, сейчас мы охватываем в год от 12 до 15 тысяч домохозяйств в Орловской области, - рассказал Дмитрий Ким.

Проникновение интернета уже сегодня охватывает большинство населенных пунктов региона, как минимум все значимые социальные учреждения обеспечены доступом во всемирную паутину. Дальнейшее строительство оптоволоконных сетей будет во многом зависеть от взаимодействия с региональными властями.

Кроме распространения интернета, разговор зашел и о социальной стороне деятельности компании. Многие жители региона помнят праздники «Разноцветный двор», которые устраивал «Ростелеком» для жителей многоквартирных домов в областной столице пару лет назад. Планирует ли команда компании продолжать данный опыт?

- PR-акции мы точно будем проводить, у нас есть довольно свежие новые идеи. Мероприятия будут интересны детям и молодежи, домохозяйкам и молодым мамам. Кроме того, есть идеи представлять исторические инсталляции на городских и районных праздниках, провести для людей экскурс в историю возникновения связи и интернета, - поделилась Вера Кузнецова.

Поговорили участники пресс-завтрака и об интересных для пользователей проектах и сервисах. Об основных направлениях работы в 2020 году рассказал Дмитрий Ким. Так, все большую популярность у клиентов компании набирает услуга видеонаблюдения. Сервис обладает удобным приложением, а управлять камерой можно через веб-сервис или вовсе с мобильного приложения. При этом трансляция и записи камер доступны из любой точки мира, где есть интернет.

Серьезные средства и силы компания сегодня вкладывает и в развитие образовательных проектов. Обладая платформой для различных образовательных сервисов, «Ростелеком» предоставляет возможность учиться не выходя из дома, готовиться к выпускным экзаменам (ОГЭ и ЕГЭ), получать новые навыки и знаниям в олнайн-лекториях.

Еще одно активно развивающееся направление – сервис интерактивного ТВ WINK. Лучшие телевизионные программы и фильмы собраны в одном приложении, любимое кино или шоу можно смотреть с любого экрана: к одной учетной записи подключается до пяти разных устройств.

И еще один интересный вектор, в направлении которого работает компания, это продукт «удаленный ключ». Сегодня «Ростелеком» готовится активно представить его на территории Орловской области. Сервис дает возможность открывать с помощью специального приложения домофон, передавать изображение со встроенной в него камеры.

Однако всех интриг и новинок руководство компании пока не раскрывает. Ясно одно: «Ростелеком» намерен и дальше работать в соответствии со своей главной задачей – предоставлять качественные услуги и сервис населению, бизнесу и власти.

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Автор: Ольга СУПОНЕВА