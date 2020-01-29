В Орле рецидивист до смерти забил женщину на улице

От рук агрессивного знакомого погибла жительница Орла. Конфликт, развернувшийся между 37-летней женщиной и 39-летним выходцем из орловской глубинки закончился трагедией: тот забил ее до смерти прямо на улице.

Все случилось на днях в Советском районе города. Ссора между мужчиной и женщиной на Приборостроительной улице. Лучшим аргументом для разрешения конфликта пьяный мерзавец выбрал кулаки и набросился на орловчанку, нанес ей множество ударов и был таков. Женщину нашли на ступеньках в подъезде, всю в ссадинах. К моменту, когда подоспели врачи скорой помощи, им оставалось только констатировать смерть. А вот агрессора удалось задержать по горячим следам.

- Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы полиции установили очевидцев произошедшего и задержали подозреваемого, причастного к смерти гражданки. Жителя Залегощенского района доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Мужчина сознался в совершенном преступлении, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Теперь ранее судимому орловцу грозит очередной срок: следователи возбудили уголовно дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей".

- В настоящее время в отношении подозреваемого рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщила "КП" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.