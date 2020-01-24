От МММ до «Очень перспективного мальчика»: что продают орловцы в Интернете

Сейчас существует много разных сервисов, с помощью которых можно продать завалявшиеся на антресолях вещи, освободить место и заодно пополнить личный бюджет.

«Комсомолка» собрала самые оригинальные и странные рекламные объявления, которые размещают орловцы в сети. Представляем их вашему вниманию.

ТРУДОВАЯ КНИЖКА: А СТАЖ ПРИЛАГАЕТСЯ?

Орловцам предлагают купить трудовую книжку за 1700 рублей. Фото: скриншот с сайта объявлений

Житель Орла решил продать свою трудовую книжку за 1 тысячу 700 рублей, правда, ни одной записи в ней пока нет. Ее уникальность автор объявления обосновывает тем, что это самая первая версия ТК, отпеченная на ГОСЗНАКе.

Возможно, вскоре она и правда станет раритетом и музейным экспонатом, ведь в России уже совсем скоро перейдут на электронный формат трудовых книжек.

СОВЕТСКИЙ ТОПОР

Если верить объявлению, вещь действительно редкая – 1928 года. Купить топор его владелец предлагает за 15 тысяч рублей.

Кому топор? Фото: скриншот с сайта объявлений

ТАМАГОЧИ ИЗ 90-х

Вернуться в детстве предлагает продавец игрушки «тамагочи». Когда-то виртуальный домашний питомец был мечтой каждого ребенка, а его рекламу ждали, сидя перед телевизором.

Спустя 20 лет можно исполнить детскую мечту. Фото: скриншот с сайта объявлений

МММ ПРИНОСИТ ДЕНЬГИ

Когда-то в России билетами акционерной компании «МММ» было сложно кого-то удивить. Вкладчиками финансовой пирамиды были миллионы людей и обесценившиеся акции на цветных бумажках стали единственным, что осталось у россиян на память.

Но вот прошло время и старые билетики вновь стали представлять ценность для торговли. За пять экземпляров продавец просит почти две тысячи рублей.

МММ вновь приносит доход? Фото: скриншот с сайта объявлений

КОСТЮМ ЛЕТЧИКА-ИСПЫТАТЕЛЯ

В Орле продают костюм летчика-испытателя со срезанными трубками за 120 тысяч рублей. По словам продавца, в отличном состоянии.

Хоть сейчас в полет! Фото: скриншот с сайта объявлений

ПРОДАМ «ОЧЕНЬ ПЕРСПЕКТИВНОГО МАЛЬЧИКА»

Раздел «Животные» на популярных сайтах объявлений тоже могут удивлять нестандартным подходом продавцов. Творчество орловцев выходит далеко за рамки просто «продам кота, собаку и аквариумных рыбок».

Вот и владелец щенка породы акита тоже решил креативно представить. А ведь действительно – очень перспективный мальчик!

Кому нужен "перспективный мальчик". Фото: скриншот с сайта объявлений

УЛЫБАТЕЛЬНАЯ МИНИ-СОБАКА ИЩЕТ СЕМЬЮ

Именно такую характеристику дали хозяева своему питомцу. Обещают отдать в добрые руки.

Улыбчивая собака в добрые руки. Фото: скриншот с сайта объявлений

СУПЕР КОТЭ

Не отстают от собак и котики. Орловец продает своего «супер котэ». Кот действительно не так уж просто – породистый с отличными данными.

Супер котэ живет в Орле. Фото: скриншот с сайта объявлений

ОЧКИ ДЛЯ СУПЕР КОТЭ

И как же «супер котэ» может обойтись без очков? В орловских объявлениях для него можно подобрать вполне стильные аксессуары.

Каждый котик хочет быть красивым! Фото: скриншот с сайта объявлений

БАРСУК. СПАСИБО, ЧТО ЖИВОЙ

Орловцы готовы продать желающим и лесных «дикарей». Самке барсука ее поймали законно и не в капкан, да и продают живой за 12 тысяч рублей.