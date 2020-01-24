От МММ до «Очень перспективного мальчика»: что продают орловцы в Интернете
Сейчас существует много разных сервисов, с помощью которых можно продать завалявшиеся на антресолях вещи, освободить место и заодно пополнить личный бюджет.
«Комсомолка» собрала самые оригинальные и странные рекламные объявления, которые размещают орловцы в сети. Представляем их вашему вниманию.
ТРУДОВАЯ КНИЖКА: А СТАЖ ПРИЛАГАЕТСЯ?
Орловцам предлагают купить трудовую книжку за 1700 рублей. Фото: скриншот с сайта объявлений
Житель Орла решил продать свою трудовую книжку за 1 тысячу 700 рублей, правда, ни одной записи в ней пока нет. Ее уникальность автор объявления обосновывает тем, что это самая первая версия ТК, отпеченная на ГОСЗНАКе.
Возможно, вскоре она и правда станет раритетом и музейным экспонатом, ведь в России уже совсем скоро перейдут на электронный формат трудовых книжек.
СОВЕТСКИЙ ТОПОР
Если верить объявлению, вещь действительно редкая – 1928 года. Купить топор его владелец предлагает за 15 тысяч рублей.
Кому топор? Фото: скриншот с сайта объявлений
ТАМАГОЧИ ИЗ 90-х
Вернуться в детстве предлагает продавец игрушки «тамагочи». Когда-то виртуальный домашний питомец был мечтой каждого ребенка, а его рекламу ждали, сидя перед телевизором.
Спустя 20 лет можно исполнить детскую мечту. Фото: скриншот с сайта объявлений
МММ ПРИНОСИТ ДЕНЬГИ
Когда-то в России билетами акционерной компании «МММ» было сложно кого-то удивить. Вкладчиками финансовой пирамиды были миллионы людей и обесценившиеся акции на цветных бумажках стали единственным, что осталось у россиян на память.
Но вот прошло время и старые билетики вновь стали представлять ценность для торговли. За пять экземпляров продавец просит почти две тысячи рублей.
МММ вновь приносит доход? Фото: скриншот с сайта объявлений
КОСТЮМ ЛЕТЧИКА-ИСПЫТАТЕЛЯ
В Орле продают костюм летчика-испытателя со срезанными трубками за 120 тысяч рублей. По словам продавца, в отличном состоянии.
Хоть сейчас в полет! Фото: скриншот с сайта объявлений
ПРОДАМ «ОЧЕНЬ ПЕРСПЕКТИВНОГО МАЛЬЧИКА»
Раздел «Животные» на популярных сайтах объявлений тоже могут удивлять нестандартным подходом продавцов. Творчество орловцев выходит далеко за рамки просто «продам кота, собаку и аквариумных рыбок».
Вот и владелец щенка породы акита тоже решил креативно представить. А ведь действительно – очень перспективный мальчик!
Кому нужен "перспективный мальчик". Фото: скриншот с сайта объявлений
УЛЫБАТЕЛЬНАЯ МИНИ-СОБАКА ИЩЕТ СЕМЬЮ
Именно такую характеристику дали хозяева своему питомцу. Обещают отдать в добрые руки.
Улыбчивая собака в добрые руки. Фото: скриншот с сайта объявлений
СУПЕР КОТЭ
Не отстают от собак и котики. Орловец продает своего «супер котэ». Кот действительно не так уж просто – породистый с отличными данными.
Супер котэ живет в Орле. Фото: скриншот с сайта объявлений
ОЧКИ ДЛЯ СУПЕР КОТЭ
И как же «супер котэ» может обойтись без очков? В орловских объявлениях для него можно подобрать вполне стильные аксессуары.
Каждый котик хочет быть красивым! Фото: скриншот с сайта объявлений
БАРСУК. СПАСИБО, ЧТО ЖИВОЙ
Орловцы готовы продать желающим и лесных «дикарей». Самке барсука ее поймали законно и не в капкан, да и продают живой за 12 тысяч рублей.
Барсук. Спасибо, что живой! Фото: скриншот с сайта объявлений
ИСТОЧНИК KP.RU