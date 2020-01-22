Коррекция зрения и лечение катаракты в Орле: работают профессионалы!

22 Янв. 2020 2020-01-23T12:30:01+03:00

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире более двух миллиардов человек имеют проблемы со зрением. Люди живут с такими заболеваниями как близорукость и дальнозоркость, глаукома и катаракта и порой не получают необходимой помощи. Зачастую человек не уделяет должного внимания симптомам заболеваний, боится инновационных методов лечения, а порой хромает и диагностика. Однако в век, когда медицина в целом и офтальмология в частности шагнула далеко вперед, не нужно оттягивать с визитом к врачу, тем более - к профессионалу. У жителей Орловской области есть возможность записаться на прием и пройти лечение у высококлассных специалистов-офтальмологов. https://www.orel.kp.ru/daily/27029/4093960/ В Орловской глазной клинике лазерной микрохирургии глаза прием ведут настоящие профессионалы. https://orelgk.ru/docs/

АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ АЛЕКСЕЕВ: ВРАЧ В 13-М ПОКОЛЕНИИ

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Андрей Алексеев в 2007 году окончил медицинский институт Орловского государственного университета по специальности «Лечебное дело». С 2007 года по 2009 проходил клиническую ординатуру, на базе Орловской Областной клинической больницы, по специальности офтальмология. На его счету - курсы по повышению квалификации в ведущих научных центрах, научно-исследовательских и медицинских институтах. Врач-офтальмохирург Андрей Александрович работал в Орловской БСМП им. Семашко, Орловской областной клинической больнице. В 2018-м году ему была присвоена высшая квалификационная категория.

Врач в тринадцатом поколении (бабушка Андрея – известный врач-офтальмолог Тамара Леонидовна Алексеева, отец Александр Алексеев) и в третьем поколении офтальмолог, с 2007 года Андрей Алексеев занимается оптической коррекцией зрения, с 2009 - травмой глаза, с 2013 – хирургией катаракты, с 2014 - лазерной терапией глаза, оперирует на придаточном аппарате глаза (пластика век или блефаропластика сегодня доступна и в Орловской области).

- Всегда хотелось изменить подход к пациентам. В 2012 году была открыта наша первая «Семейная оптика» и в 2013 году была создана Орловская глазная клиника лазерной микрохирургии глаза, - рассказывает Андрей Александрович. https://orelgk.ru/clinic/surgical-treatment/#page

Сегодня основные проблемы, с которыми пациенты идут к врачу – катаракта (заболевание, при котором наблюдается помутнение хрусталика), миопия (близорукость), которая сегодня имеет характер пандемии во всем мире, астигматизм, глаукома, диабет глаза, дистрофия сетчатки. В Орловской глазной клинике помогают каждому.

- Мы работаем как со взрослыми, так и с детьми. Наши специалисты проводят консультативно-диагностический прием и хирургическое лечение. Пациенты оперируются в амбулаторных условиях, а после операции могут отправиться домой и приходить лишь на плановые осмотры.

На сегодняшний день наша клиника обладает современным оборудованием. Офтальмология – это такое ответвление медицины, в котором помимо интеллектуальных и профессиональных способностей врача должны иметься очень серьезные ресурсы, вкладываемые в оборудование. Оно должно соответствовать современным веяниям, потому что ранняя диагностика заболеваний влечет за собой более качественное и быстрое лечение, - говорит Андрей Алексеев.

У Орловской глазной клиники такие ресурсы есть.

ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА ЖАРКИХ: С ЗАБОТОЙ О САМЫХ МАЛЕНЬКИХ ПАЦИЕНТАХ

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Елена Жарких – молодой специалист. В 2014 году с отличием окончила медицинский институт Орловского государственного университета по специальности «Лечебное дело», проходила клиническую ординатуру, на базе Орловской Областной клинической больницы, по специальности офтальмология, работала врачом - офтальмологом Детской поликлиники №2 в Орле. Регулярно участвует в конференциях областного научно-практического общества офтальмологов, владеет современными методами диагностики и лечения заболеваний глаз.

По признанию Елены, она с детства мечтала стать врачом, хотела помогать людям. Сегодня доктор Елена Сергеевна принимает самых маленьких пациентов, работая с ними не только с полным профессионализмом, но и с огромной заботой.

- В моей профессии есть большая радость – это момент, когда ты надеваешь ребенку очки или контактные линзы, и он прыгает по кабинету со словами «Доктор, я все вижу!». Мы помогаем пациентам увидеть мир по-другому, вне зависимости от того, сколько им лет, - говорит Елена Сергеевна.

Елена работает с пациентами в возрасте от нуля лет. Подбирает очки, линзы разной сложности (с целью лечения, коррекции), в перспективе – лазерная коррекция.

- Детская офтальмология – это особое направление. Работая с маленькими пациентами нужно быть психологом. Моя задача – успокоить ребенка, убрать все его страхи и комплексы относительно средств коррекции зрения, рассказать родителям обо всех особенностях лечения, - делится доктор.

Ведет Елена Сергеевна и профилактическую работу, цель которой – охрана зрения. Доктор проводит мастер-классы в учебных учреждениях, в том числе дошкольных, объясняя взрослым и детям как предупредить проблемы с органом зрения. Как правильно сидеть за партой? С какого расстояния смотреть телевизор? Как выбрать освещение? Какие имеются средства профилактики заболеваний глаз? Врач Елена Жарких ответит на эти и множество других вопросов.

НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА САФОНОВА: 35 ЛЕТ НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ ОРГАНА ЗРЕНИЯ

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Наталья Сафонова – врач-офтальмолог высшей квалификационной категории. Детская мечта стать врачом сбылась, Наталья закончила Смоленский государственный медицинский институт (сегодня академия) и вот уже 35 лет помогает людям увидеть мир четким и ярким.

- Несмотря на то, что у меня солидный стаж практики, я постоянно прохожу различные курсы повышения квалификации. Врач должен постоянно учиться, без этого никак, - делится Наталья Николаевна.

В Орловской глазной клинике Наталья ведет прием и занимается диагностикой.

- Здесь прекрасный уровень диагностического оборудования. В наше время это очень много значит: быстрее и вернее поставлен диагноз, быстрее и качественнее лечение. По оснащению второго такого места в Орловской области нет, - рассказывает врач.

По словам Натальи Николаевны, сегодня участились случаи жалоб не только на снижение зрения, но и на так называемый «офисный синдром». Пациенты жалуются на дискомфорт, сухость в глазах.

- Проблема сегодня встречается все более часто. Люди не должны откладывать визит к врачу, не обращать внимание на симптомы, не должны бояться. Врач всегда выслушает, проведет обследование, назначит наиболее подходящее лечение, - говорит Наталья Сафонова.

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- лазерная коррекция зрения (от 13 500 рублей за один глаз)

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