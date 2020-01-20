Пьяный орловец убил мужа сестры, своего отца и пытался прикончить мать

За двойное убийство в Орловской области задержан 33-летний рецидивист. В пьяном угаре он лишил жизни мужа своей сестры, собственного отца и пытался прикончить мать. Жуткое действо разыгралось в Верховском районе.

Все случилось в минувшую субботу, 18 января. Орловец наведался в гости к своей родне в деревню Ильинка – здесь живет его сестра с семьей. Гость поссорился с главой семьи, супругом сестры. Конфликт перерос в рукоприкладство, визитер схватился за нож и нанес несколько ударов 54-летнему хозяину дома. Шансов выжить у мужчины не было, он скончался на месте происшествия. Но кровавый вояж нападавший на этом не закончил.

Он отправился в соседнюю деревню Коньшино, в отчий дом. Ссору он продолжил и здесь, закончилась она не менее трагично. Ножом буйный мужчина множество раз ударил своего пожилого отца, 75-летний мужчина погиб. Напал «сыночек» и на 62-летнюю мать, нанес ей проникающие ножевые. Чудом женщине удалось вырваться из лап убийцы и сбежать и добраться до соседей. Благодаря вовремя оказанной медицинской помощи женщина выжила.

Жестокого убийцу поймали по горячим следам.

- Благодаря слаженным действиям следователей и оперативных сотрудников в кратчайшие сроки установлен и задержан подозреваемый в совершении данных преступлений. Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц), ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщила «Комсомолке» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Сейчас расследование продолжается. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства жуткого убийства и мотивы совершившего его орловца.

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