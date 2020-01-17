Историю орловской девочки с ДЦП, вынужденной добираться в школу на телеге, проверит Следком

Следственный комитет заинтересовался историей орловской девочки с ДЦП, которая вынуждена добираться в школу на телеге из-за плохой дороги. Региональное ведомство организовало проверку после того, как грустная история Кристины Дивиденко из маленькой деревне в Должанском районе стала достоянием общественности.

"Комсомольская правда" рассказывала своим читателям о Кристине, ее семье и сложившейся ситуации в минувшем декабре.

- Помогите, моя больная внучка может остаться без школьного обучения, - раздался телефонный звонок в нашей редакции. – Школьный автобус к нам в деревню не ходит, два километра дороги сделать не могут! В администрации только отписки пишут, а у девочки ДЦП, что же нам делать?

Чтобы разобраться в чем дело, мы отправились на самый край области, в деревню в полторы сотни жителей. Как оказалось, первокласснице Кристине предлагают перейти на домашнее обучение из-за того, что дорога до ее деревни не соответствует ГОСТу и школьная "Газелька" сюда не ходит. Другим детям приходится ходить пешком около двух километров: по грязным колеям, когда идет дождь, или в снегу по колено зимой (дорогу, по словам местных жителей не чистят). Но маршрут этот не под силу Кристине, ведь она и стоять-то может только держась за руку мамы или какую-то опору. Вот и приходится пожилому дедушке возить девочку до дороги, где останавливается школьный автобус, на лошади.

- Говорят, автобус пускать небезопасно. А возить ребенка в телеге зимой по не расчищенным колеям безопасно? А ходить детям пешком, пробираясь через сугробы и грязь безопасно? Да даже на машине возить самим, чем безопаснее, чем на автобусе? Если пустить школьный автобус и не дай Бог что случится, то ответственность придется нести чиновникам и гаишникам. Вот для них это небезопасно. А на людей всем наплевать. Мы вообще тут не люди, - говорит мама первоклассницы Марина Дивиденко.

Учиться дома девочка не хочет, ведь она уже привыкла к сверстникам, да и без социализации - как? К тому же школа в деревне Быстра, в которую ходят местные ребятишки, малокомплектная. И по словам директора, просто нет возможности выделить учителей для девочки...Словом, замкнутый круг.

Позже историей Кристины заинтересовались и другие СМИ. На волне общественного резонанса следком организовал проверку.

Раньше по этой дороге ходил школьный автобус, а теперь тут сплошное месивоФото: Ольга СУПОНЕВА

- Должностные лица администрации района на обращения родителей девочки и других местных жителей по данному вопросу должным образом не реагируют, действенных мер по урегулированию сложившейся ситуации не принимают. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области незамедлительно была организована доследственная проверка. Председателем Следственного комитета дано поручение руководству территориального следственного управления в рамках проверки дать правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности детей. По указанию главы СК России ход и результаты проверки взяты на контроль в центральном аппарате ведомства, - сообщила "Комсомолке" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Мы следим за развитием ситуации.

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