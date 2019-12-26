В тандеме с техникой Ростсельмаш к высоким урожаям!

С уверенностью можно сказать, что успех полевых работ, а именно высокие урожаи, в крупных агроходлдингах и в небольших фермерских хозяйствах обеспечивает техника с широко известным, мирового уровня брендом - Ростсельмаш. Огромную помощь аграриям Черноземья в её приобретении оказывают ведущие поставщики сельхозтехники. Одним из них является ООО «Агропромсервис»- официальный дилер компании Ростсельмаш . Вот уже более десяти лет успешно работает на рынке поставки сельхозмашин, семян, удобрений и средств защиты растений. За время работы компании только в Курскую область было поставлено более 500 единиц зерноуборочных комбайнов, тракторов, навесного и прицепного оборудования.

В этом году, в рамках проведения уже традиционного мероприятия «Дни Урожая», на котором обычно подводятся итоги года в АПК, подарочными сертификатами были награждены партнеры компании. Были определены лучшие в номинациях: «Лучший партнер года компании», «Лучший главный инженер года компании», «Лучший комбайнер года».

Многие из руководителей хозяйств и работников, удостоенные наград, отметили, что техника Ростсельмаш одна из лучших на рынке: надежная и качественная. Справляется с работой в любых условиях, а оперативная работа сервисных служб не дает простаивать машинам на полях.

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- Мы работаем с техникой компании уже не первый год, - отмечает руководитель Глава КФХ Полянский Николай Анатольевич – В хозяйстве есть комбайны TORUM, ACROS. Работает техника хорошо, качественно. Есть все необходимые условия, комфорт и достойное качество для продуктивной работы.

Возможность купить комбайны по государственной программе субсидирования - один из аргументов орловских аграриев в выборе техники. Нередко орловчане выбирают, к примеру, комбайн ACROS 595 plus. Это одна из лучших уборочных машин, задействованных на полях области. Комбайн RSM 161 хорош для всех видов культур. Машина обладает высокой производительностью, прошла испытания в самых тяжелых условиях и доказала свою эффективность

- Мы испытали в деле комбайн TORUM, - говорит руководитель одного из самых успешных в Глушковском районе хозяйства «Рассвет» Алексей Чумаков. Куряне довольны результатом. Такой мощный, надежный комбайн удовлетворяет нас по производительности, качеству уборки и по удобству его обслуживания. Планируем еще приобретение техники Ростсельмаш.

О своем предпочтении к технике известной компании, говорил собирающий с гектара по 100 центнеров фермер «Спасской нивы» Александр Алексеевич Сивцев. По его мнению, именно тут заложено идеальное сочетание цены и качества, позволяющее фермерам работать рентабельно, с перспективой.

Привлекает аграриев к сотрудничеству с известной компанией надежность, качество техники, возможность купить комбайны по государственной программе субсидирования, а также гарантийное и постгарантитйное обслуживание. Специалисты предприятия быстро проводят ремонтные работы и вовремя поставляют запчасти. Благодаря программе «Запчасть в поле за 24 часа» техника во время уборочной не простаивала в поле больше суток.

Сегодня техника Ростсельмаш остается на лидирующих позициях в Черноземье и пользуется спросом у сельхозпроизводителей. А подводя итоги 2019года, оценивая мощь и качество нынешней сельскохозяйственной техники, которая помогла российским аграриям вернуть лидирующие позиции в производстве зерновых, понимаем, что это только начало успеха.

Валентина Васильева