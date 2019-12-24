Господдержка малого и среднего бизнеса: на что могут рассчитывать предприниматели в Орловской области

Для решения этой проблемы в центре услуг «Мой бизнес» в Орловской области работает Фонд микрофинансирования.

Из предлагаемых в центре «Мой бизнес» услуг – получение микрозаймов является одной из самых востребованных среди предпринимателей. За семь месяцев 2019 года 15 начинающих субъектов малого предпринимательства (с регистрацией до 1 года) получили возможность воспользоваться займами на развитие своего бизнеса на сумму 18,4 млн. руб. За те же семь месяцев 18 субъектам малого бизнеса, планирующим увеличение штатной численности, предоставлено займов на 28,8 млн. рублей, под процентную ставку от 3% годовых, создано дополнительно 36 рабочих мест.

Фонд предоставляет микрозаймы субъектам малого и среднего предпринимательства суммой до 5 млн. рублей на срок до 3-х лет на развитие бизнеса, в том числе на пополнение оборотных средств, капитальные вложения и приобретение основных средств, а также на погашение кредитов в кредитных (микрофинансовых) организациях.

Получить микрозаймы в фонде можно по выгодной ставке от 3%! Для этого требуется минимальный пакет документов. Заемщиками Фонда могут стать индивидуальные предприниматели, малые и средние предприятия - юридические лица, внесенные в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. При этом они должны быть зарегистрированы на территории Орловской области, иметь положительную деловую репутацию, не иметь задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в федеральный, областной и местный бюджеты.

Основными критериями для определения суммы и срока микрозайма является способность заемщика производить выплаты по микрозайму за счет выручки в сроки, установленные договором и прилагаемым к нему графиком платежей.

Совокупные выплаты по всем действующим кредитам, займам, в том числе по микрозаймам, полученным в Фонде микрофинансирования, за месяц (год) - общая кредитная нагрузка, не должны превышать 50% среднемесячной (годовой) выручки заемщика за предшествующий год.

За 10 лет работы Фондом заключено около 4 000 договоров займа на сумму 2,9 млрд. рублей.

Процентная ставка по микрозайму определяется сферой деятельности заемщика, сроком займа, его целевым назначением.

Микрозаймы предоставляются под все виды обеспечения (залог имущества, поручительство), в том числе до 500 тыс. рублей - только под поручительство. Залогодателем может выступать как сам заемщик, так и любое третье лицо. При возможности идентифицировать объект залога применяется в качестве обеспечения исполнения обязательств - залог имущества, приобретаемого в будущем за счет заемных средств, в размере до 50% недостающего залогового обеспечения.

Напомним, что центр услуг «Мой бизнес» создан в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы». В Орле он работает в будни с 9:00 до 18:00 по адресу г. Орел, Салтыкова-Щедрина, д.34. На консультацию можно прийти без предварительной записи. Также можно позвонить по телефону горячей линии для предпринимателей 49-02-09 или задать свой вопрос на сайте Центра www.msb-orel.ru/.

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