Каток на площади Ленина в Орле открылся и ждет гостей

Сегодня, 27 декабря, начал свою работу каток на площади Ленина в Орле. Первые посетители уже успели опробовать свеженький лед, площадка под открытым небом ждет и других любителей погонять на коньках. "Комсомолка" рассказывает сколько стоит прокат, какой у катка график работы, какие дополнительные услуги здесь есть и кто имеет право на скидку.

И в рабочие дни, и в будни вход на каток откроется для орловцев и гостей областной столицы в 10 утра, работать площадка будет до 21.30. При этом через каждые полтора часа ледовое покрытие будут приводить в порядок, процедура займет полчаса.

Стоимость проката оборудования - 150 рублей на полтора часа. Чтобы взять коньки, придется либо оставить залог: либо 1500 рублей, либо документ (снилс, военный билет, водительские права, главное - не паспорт).

Если же у вас есть свой спортинвентарь: приходите и катайтесь бесплатно.

Для льготников на прокат коньков действует скидка.

- На скидку имеют право дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родители, ветераны Великой Отечественной войны и семьи, в которых воспитываются трое и более детей. При себе также необходимо иметь подтверждающий документ, - пояснили в пресс-службе администрации Орла.

Если на коньках вы стоите не уверенно, то обратитесь к помощнику. За 200 рублей доступна услуга "Помощь фигуриста". В добавок к профессиональному "катальщику" желающим воспользоваться этой услугой предоставят и защитный шлем.

В нынешнем году к самому катку прибавилась отапливаемая раздевался. Тут можно оставить вещи в шкафчиках, попить чаю, просушить коньки или просто согреться.

Обратите внимание: если погода плохая, или каток переполнен, администрация ледовой площадки имеет право отказать вам во входе на нее из соображений безопасности.