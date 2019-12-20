ООО «Транснефть – ТСД» обеспечивает сохранение объектов культурного наследия при проведении работ

ООО «Транснефть – ТСД» обеспечивает проведение мероприятий по сохранению археологических ценностей на местах ведения работ по строительству и реконструкции.

Археологические обследования проводятся на этапе инженерных изысканий, их результат позволяет определить, имеются ли в границах выполнения строительно-монтажных работ по проектируемым объектам системы ПАО «Транснефть» объекты археологического наследия. В случае их обнаружения, разрабатывается и реализуется комплекс мероприятий по сохранению.

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В настоящее время охранно-спасательные археологические раскопки ведутся на объектах строительства участка магистрального нефтепровода МН Куйбышев-Унеча-2 в обход г. Пензы и на участке строительства линейной части МНПП Уфа - западное направление. В границах данных участков выявлены объекты археологического наследия: «Мордовско-Ишимское селище» (датирование памятника - XI-XIII века) и «Степановское V селище» (XVIII-XIXвека).

Мордовско-Ишимское селище - классический поселенческий комплекс, представленный преимущественно фрагментами керамической посуды, костями животных, среди которых, кости не эндемичных для данного региона верблюдов. Здесь же обнаружены многочисленные предметы быта и украшения из цветных и драгоценных металлов. Находки, собранные в границах памятника «Степановское V селище», предположительно относятся к I тысячелетию нашей эры и связаны с бытом средневековой мордвы. При этом найдены отдельные предметы эпохи неолита, бронзы и раннего железного века.

Оба памятника располагаются на территории Пензенской области, после проведения камеральной обработки материалов и написания научного отчета все находки будут переданы в Пензенский областной краеведческий музей.

Все раскопки выполняются с помощью специально привлеченных организаций, имеющих лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ в соответствии с требованиями законодательства. Работы таких организаций проводятся на основании разрешения (открытого листа), выдаваемого сроком не более чем на один год.

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В течение 2019 года были завершены раскопки еще на трех объектах археологического наследованияв Брянской, Орловской и Волгоградской областях, расположенных в границах реконструируемых магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Наиболее древними находками стали предметы, относящиеся к эпохе мезолита, среди других ценных экспонатов – монеты 17-го века. В Светлоярском районе Волгоградской области обнаружены курганы, заложенные в раннем железном веке над погребением сарматской культуры.

После проведения камеральной обработки и написания научного отчета весь подъемный материал (предметы, находки, отдельные фрагменты и объекты) передается в территориальные краеведческие музеи соответствующих субъектов Российской Федерации.

Фото предоставлено ООО «Транснефть - ТСД»