Мария Животова: «Открытие собственного бизнеса, это не сиюминутное желание, а потребность развивать задуманное»

Self-made woman Мария решила заняться собственным бизнесом во время декретного отпуска. Опробованная на собственных детях система «Монтессори» пришлась ей по душе, а знакомство с профессионалами, работавшими по этой программе, дало толчок к открытию дошкольного детского центра.

- Я приложила усилия к тому, чтобы открыть это направление в Орле, - рассказывает Мария. - Мы работаем уже 8 лет и сейчас у нас четыре группы детского сада и яслей, продолжает работу детский центр, куда приходят не только дошкольники, но и школьники, активно работают детский лагерь, продленка, творческие студии.

При открытии бизнеса существенную помощь Марии оказал региональный Центр поддержки предпринимательства, проводивший бесплатные бизнес-семинары для начинающих предпринимателей. А навыки ведения бизнеса она получила благодаря обучению по президентской программе подготовки управленческих кадров. На открытие одного из детских садов Мария получила субсидию от государства.

- Обучение по президентской программе подготовки управленческих кадров стало для меня базой, это повлияло на расширение круга знакомств, - говорит предпринимательница.

Пройдя большой путь, Мария выработала свои принципы успешного бизнеса: работать с энтузиазмом и не на деньги, а на конечный результат. При этом услуга должна максимально удовлетворять потребности клиента и быть выполнена качественно.

Начинающим предпринимателям она советует ничего не бояться, энтузиазма должно быть больше, чем страха. Необходимо понимать свою целевую аудиторию и как с ней разговаривать.

- На данный момент мы являемся ведущей компанией на рынке дошкольного образования Орловской области и гордимся результатами своей работы. Они говорят сами за себя – 98% выпускников наших садов учатся в школах на 4 и 5, становятся победителями различных конкурсов, - продолжает Мария. – Одним из высоких показателей нашей работы является и снижение заболеваемости детей в наших дошкольных учреждениях. Наши дети в три – четыре раза болеют реже, чем дети в других садах. Горжусь тем, что сотрудники стремятся к постоянному росту. Обучение сотрудников стало частью корпоративной культуры. У нас очень качественный педагогический состав, хорошо выстроены взаимоотношения с клиентами. Это не формальное общение, мы искренне стремимся помогать и предлагаем ту услугу, которая подойдет конкретному ребенку.

- Для меня работа должна приносить удовольствие, - говорит Мария. - 50% наших клиентов пришли по рекомендациям. Мы помогаем детям раскрыть их индивидуальность, прививаем им любовь к учебе и знаниям, делаем обучение увлекательным. В бизнесе главное – ориентация на человека. Обязательно открывайте свой бизнес, если вы горите этой идеей. Это не должно быть сиюминутное желание, а потребность реализовать задуманное. Если у вас есть четкое понимание, кому и что продать, есть рынок, то делайте.

В 2019 году в Орловской области в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» открыт центр оказания услуг «Мой бизнес». Это «единое окно» для предпринимателей, где они могут получить бесплатные консультации по самым разным вопросам: от выбора выгодной системы налогообложения и организационно-правовой формы для запуска предприятия, также пройти обучение и получить финансовую помощь для развития уже состоявшегося дела. Центр располагается в на ул. Салтыкова-Щедрина, д.34.