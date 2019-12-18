Полис ОМС: все возможности бесплатной медицины

Во время каникул дети часто приезжают в к бабушкам и дедушкам в Орловскую область. Следует ли переоформлять полис ОМС в страховой компании, действующей на территории нашего региона, и прикрепляться к медицинской организации? И можно ли пройти профилактический медицинский осмотр по полису другого региона?

- Временное нахождение на другой территории не предусматривает замену страховой медицинской организации. Прикрепление к медицинской организации для получения экстренной или неотложной помощи не требуется. Если ребенку нужно пройти профилактический медицинский осмотр для получения документов, необходимых для посещения детского сада/школы, то ребенок должен быть прикреплен к выбранной для оказания первичной медико-санитарной помощи медицинской организации в порядке, утвержденном приказом Минздрава России от 21.12.2012 № 1342н. Прикрепление позволяет внести пациента в поименные списки, на основании которых составляется календарный план проведения профилактических осмотров с указанием даты и места прохождения.

Если для установления точного диагноза пришлось пройти несколько МРТ-исследований и предстоит еще одно - существует ли опасность превысить дозу облучения?

- Как правило, первичная МРТ позволяет уточнить диагноз и назначить лечение. Повторное МРТ-исследование назначается для контроля процесса лечения. Учитывая, что используемые в МРТ электромагнитные волны не оказывают лучевой нагрузки на организм человека, делать МРТ можно так часто, как это требуется для постановки диагноза и эффективного лечения. Но есть и противопоказания: первый триместр беременности, боязнь замкнутого пространства и присутствие в организме пациента металлических имплантов медицинского назначения (электрокардиостимуляторы, ортопедические конструкции и т. п.).

Как получить консультацию врача-онколога по полису ОМС?

- В соответствии с Порядком оказания медицинской помощи населению по профилю «онкология», утвержденным приказом Минздрава России от 15 ноября 2012 г. № 915н, в случае подозрения или выявления у больного онкологического заболевания врачи-специалисты направляют его на консультацию в первичный онкологический кабинет (при его наличии в медицинской организации) на прием к врачу-онкологу. В случае отсутствия такого кабинета и невозможности проведения необходимой диагностики пациент направляется лечащим врачом в онкологический диспансер.

Правда ли, что за обнаружение онкозаболевания на ранних стадиях врачам теперь будут давать премии?

- Да, это так. В бюджете Федерального фонда ОМС на 2020 - 2022 годы предусмотрены межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов на финансовое обеспечение стимулирования медработников за выявление в ходе проведения профилактических мероприятий онкозаболеваний. За каждый случай выявления предусмотрена денежная выплата в размере 1000 рублей: из них 500 рублей - врачу первичного звена, ответственному за организацию и проведение профосмотра и диспансеризиции, и 500 рублей (всего) медработникам, назначившим и осуществившим диагностические исследования, а также своевременно установившим диспансерное наблюдение за пациентом с онкозаболеванием.

Особых проблем со здоровьем нет, но есть желание пройти профилактические процедуры. Какие из них доступны по полису ОМС?

- По полису ОМС доступны профилактические медицинские осмотры взрослого населения, которые проводятся ежегодно с 18 лет как самостоятельное мероприятие, так и в рамках диспансеризации или в рамках диспансерного наблюдения. Диспансеризация проводится 1 раз в три года в возрасте от 18 до 39 лет включительно и ежегодно в возрасте от 40 лет и старше. Для каждого возраста определен свой перечень осмотров, исследований и консультаций, проводимых в рамках профилактического медицинского осмотра и диспансеризации. Для удобства работающих граждан организовано прохождение профмероприятий в вечернее время и по субботам.