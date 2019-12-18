2019-12-18T15:15:31+03:00
Происшествия

У орловца, готовившегося к массовым убийствам, были сторонники

Страшные планы группировки раскрыли и пресекли силовики
Ольга СУПОНЕВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орловской области возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Приготовление к убийству». В преступлении обвиняют молодого горожанина, который готовился массово расправляться с людьми.

Как стало известно ранее, 22-летнего горожанина задержали при приготовлении к «убийству неопределенного круга лиц общеопасным способом», как гласит официальная формулировка следствия.

Молодой человек приобрел огнестрельное оружие, карабин и патроны к нему, сделал так называемый «коктейль Молотова» и заправил зажигательной смесью бутылки. Все это он хранил у себя дома. Действовать орловец собирался не один, подыскал сторонников. К своему замыслу молодые люди готовились тщательно: тренировались стрелять, совершенствовали физическую и тактическую подготовку. К счастью, о страшных замыслах стало известно силовикам.

15 декабря сотрудники ФСБ и Росгвардии задержали идеолога группировки.

- Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п.п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству), - сообщила корреспонденту «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Следствие ходатайствовало о заключении под стражу молодого человека, чтобы тот не смог скрыться или как бы то ни было влиять на свидетелей.

- Суд учел, что обвиняемый не работает, не имеет постоянного источника дохода, находясь на свободе, может скрыться. Указанные обстоятельства суд признал исключительными и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, - рассказали в Заводском районном суде города Орла.

Сейчас орловец находится в СИЗО. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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