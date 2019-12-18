2019-12-18T15:16:48+03:00
Общество

В Орловской области из-за новогодней ели разгорелся скандал

Жители Ливен обвинили властей в том, что они спилили дерево, посаженное ветераном
Наталья Меркулова
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В Орловской области из-за новогодней ели разгорелся скандал. Скриншот видеоВ Орловской области из-за новогодней ели разгорелся скандал. Скриншот видео
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Накануне Нового года в Орловской области разгорелся скандал. На этот раз в центре внимания общественности оказалась праздничная ель на главной площади в Ливнах.

Дерево, которому более трех десятков лет, на радость местных жителей привезли из ливенского села Успенское и все бы ничего, если бы позже не выяснилось, что это ель с историей. В 1983 году на улице, недалеко от своего дома, ее посадил ветеран Великой Отечественной войны Иван Тихонович Кобылкин.

Об этом рассказала на своей странице в соцсети «Одноклассники» дочь фронтовика Александра Ревякина. Женщина записала видео, на котором виден свежей спил и остатки елового лапника.

Жители Ливен обвинили властей в том, что они спилили дерево, посаженное ветераном. Скриншот страницы Александры Ревякиной в соцсетях

Жители Ливен обвинили властей в том, что они спилили дерево, посаженное ветераном. Скриншот страницы Александры Ревякиной в соцсетях

- Мы с семьей живем в Ливнах, в семи километрах от Успенского, но районная администрация никак нас не оповестила и не спросила разрешения. Эта елочка радовала нас как память об отце. Очень больно видеть, что от нее осталось, - говорит Александра Ревякина.

Однако, как поясняют городские власти, елка росла не на частном участке, а на территории сельского поселения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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