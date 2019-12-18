В Орловской области из-за новогодней ели разгорелся скандал

Накануне Нового года в Орловской области разгорелся скандал. На этот раз в центре внимания общественности оказалась праздничная ель на главной площади в Ливнах.

Дерево, которому более трех десятков лет, на радость местных жителей привезли из ливенского села Успенское и все бы ничего, если бы позже не выяснилось, что это ель с историей. В 1983 году на улице, недалеко от своего дома, ее посадил ветеран Великой Отечественной войны Иван Тихонович Кобылкин.

Об этом рассказала на своей странице в соцсети «Одноклассники» дочь фронтовика Александра Ревякина. Женщина записала видео, на котором виден свежей спил и остатки елового лапника.

Жители Ливен обвинили властей в том, что они спилили дерево, посаженное ветераном. Скриншот страницы Александры Ревякиной в соцсетях

- Мы с семьей живем в Ливнах, в семи километрах от Успенского, но районная администрация никак нас не оповестила и не спросила разрешения. Эта елочка радовала нас как память об отце. Очень больно видеть, что от нее осталось, - говорит Александра Ревякина.

Однако, как поясняют городские власти, елка росла не на частном участке, а на территории сельского поселения.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"