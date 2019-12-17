Эльвира Чельтер: «Если есть мечта, желание и силы ее воплощать, то нужно открывать свой бизнес»

Получив высшее образование и поработав заместителем директора по логистике в крупной компании, Эльвира ушла в декрет, после которого прошла дополнительное обучение в орловском вузе по президентской программе подготовки управленческих кадров.

Дипломную работу посвятила проекту, который впоследствии стал частью семейного бизнеса. В компании супруга, производящей корпоративную одежду, появилось новое направление - изготовление льняных подушек с машинной вышивкой. На сегодняшний день небольшой бизнес, выросший из хобби, окреп и получил признание.

- Мой бизнес можно разделить на две составляющие: творческую и финансовую, - говорит Эльвира Чельтер. - В этом году со своей подушкой по тургеневской тематике я заняла первое место на всероссийском конкурсе «Туристический сувенир». Что касается финансовой стороны, я получила несколько заказов от крупных холдингов на изготовление новогодней сувенирной продукции. Благодаря господдержке, которую я получила в Орловском региональном Центре поддержки экспорта в центре услуг «Мой бизнес» у меня появилась возможность представлять свою продукцию на российских и международных выставках. Это значительно расширило горизонты моего бизнеса.

Эльвира строго следует правилам: либо делай превосходно, либо не делай совсем. Вдохновением в ее работе служат друзья-художники, поездки по миру, музеи, книги, а главным вдохновителем в создании платьев является дочка. Предпринимателям она обязательно советует прочитать книгу Радислава Гандапаса «Харизма лидера».

- Можно устроиться на работу и быть заместителем какого-нибудь сильного, умного, мудрого лидера и очень хорошо жить, - рассказывает Эльвира. - Но получается, что в этот момент мы исполняем его мечту, а не свою. Вот если есть своя мечта, есть желание и силы ее воплощать, тогда нужно открывать свой бизнес.

Предпринимательница не считает и не помнит свои ошибки в бизнесе. По ее словам иногда бывает «итальянская» расслабленность - т.е. много созерцаешь вместо того, чтобы действовать. Но выход здесь один – надо больше работать.

- Способов перезагрузки от работы у меня нет, так как моя работа меня не утомляет, а даже наоборот, - продолжает Эльвира. Я релаксирую, если, конечно, речь не идет о больших заказах, когда надо все сделать быстро и качественно. Что бы потерял мир, если бы не было моего бизнеса? Ничего бы не потерял. Даже без 90% процентов населения мира Земля бы просуществовала. Я не Эйнштейн, скорее всего, уже не изобрету лекарство от рака или СПИДа, но я стараюсь сделать этот мир чуточку добрее и красивее.

В ближайшей перспективе Эльвира Чельтер планирует расширить бизнес пошивом одежды. В 2020 году она собирается создать коллекцию платьев для девочек и презентовать ее на международной выставке детской моды CJF в Москве. В долгосрочной перспективе планирует развивать семейный бренд и подключить к участию в бизнесе подрастающую дочь.