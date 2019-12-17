2019-12-17T20:43:14+03:00
Общество

В Орле похитили новогоднего олененка

Момент кражи праздничной фигурки в Зареченском микрорайоне попал на запись камеры [видео]
Ольга СУПОНЕВА
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Новогодняя инсталляция лишилась олененкаНовогодняя инсталляция лишилась олененка
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Орел еще не успел полностью облачиться к Новому году, а часть праздничного декора уже пострадала. Нынешней ночью в Зареченском микрорайоне Орла неизвестные похитили световую фигурку-олененка.

Инсталляция из трех оленей была установлена на бульваре Молодежи несколько дней назад вместе с праздничной елью. Такой подарок жителям решила сделать строительная компания "Орелстрой", но то ли сами жильцы Зареченского по достоинству не оценили инсталляцию, то ли гости из других районов позарились на олененка. На запись камеры видеонаблюдения, установленной на соседней многоэтажке, попал момент похищения фигуры. Все происходит глубокой ночью. В кадр попадает компания из трех человек, затем видно, как один из "банды" мчится уже с олененком в руках.

На записи виден момент кражи

На записи виден момент кражи

- Если вы обладаете какой-либо информацией о похитителях, ваш видеорегистратор зафиксировал момент кражи или знаете, где находится малыш-оленёнок, - пишите в комментариях и личных сообщениях группы. Мы надеемся, что оленёнок вернется и Новый год встретит в кругу своей семьи! - представители ПАО "Орелстрой" к жителям Зареченского микрорайона.

Как пояснили корреспонденту "КП", в компании намерены обратиться в полицию. В таком случае похитителям может грозить уголовная ответственность за кражу: ведь стоит такая фигурка немалых денег. В пресс-службе УМВД России по Орловской области же нам сообщили, что по данному факту проводится проверка.

Мы следим за ситуацией.

Кража оленя в Орле .

ИСТОЧНИК KP.RU

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