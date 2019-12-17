В сквере Ермолова в Орле все же появится фонтан

Вчера, 16 декабря, в мэрии Орла прошли открытые общественные слушания. Главной их темой стало уже успевшее стать скандальным и вызвавшее множество споров благоустройство сквера Ермолова.

Активисты и неравнодушные горожане начали собираться в зале заседания практически за час до начала. Тема вызвала такой ажиотаж, что администрация явно не была к такому готова. Тем, что пришел за 20 минут до начала слушаний, уже даже не хватало мест для вещей в гардеробе и приходилось идти в зал в верхней одежде. Однако и там все места уже были заняты.

Накаленная атмосфера витала в воздухе.

НУЖЕН ИЛИ НЕТ ОРЛУ БЛАГОУСТРОЕННЫЙ СКВЕР?

Перед началом слушаний с проектом мог ознакомиться любой желающийФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Напомним, споры вокруг сквера Ермолова возникли еще в начале этого лета. Новость о том, что Сбербанк в рамках благотворительной акции выделит на его благоустройство и строительство сухого фонтана 150 миллионов рублей, орловцы восприняли крайне неоднозначно.

Реализация проекта натолкнулась на негативную реакцию представителей некоторых общественных движений. В частности, участников движения «Граждане Орла», выступивших под девизом «Спасем наши скверы». Их возмутило, что для установки фонтана придется вырубить часть деревьев и это может радикально изменить исторический облик областного центра.

Итогом противостояния власти и горожан стали пикеты и митинги. Разрешить ситуацию и объяснить, зачем и как сквер хотят благоустроить, попробовал объяснить глава региона Андрей Клычков на встрече с общественниками 10 июля. Диалог занял больше двух часов.

- Всегда есть те, кто «за» и есть те, кто «против», но главная задача объединиться и определить, что и как нужно делать в городе. Концепция благоустройства сквера может быть скорректирована с учетом общественного мнения. Безусловно, окончательное решение будет принято после широкого обсуждения с жителями и экспертами, - обратился тогда Андрей Клычков к орловцам.

ОХРАННАЯ ЗОНА, ДЕРЕВЬЯ, ФИНАНСЫ

На общественных слушаниях многие хотели высказаться. Официально заявили об этом 14 человек. Были среди них и те, кто выступил «за» и те, кто был «против».

Всех принципиальных противников вмешательства в сложившийся ансамбль сквера Ермолова вновь объединили следующие аргументы: охранная зона, деревья, финансы.

Вадим Невров: "Наше общественное движение категорически против строительства фонтана"Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Наше общественное движение категорически против строительства фонтана в сквере Ермолова. Наш город находится в долговой яме. Мы не против благоустройства Орла, но мы за то, чтобы были правильно расставлены приоритеты. Давайте сначала создадим доходную часть бюджета, а потом на заработанные деньги будем думать, где и какие фонтаны строить,- Вадим Невров, лидер движения «Граждане Орла».

Кроме того, большие претензии у общественников к самому архитектурному проекту. Перенос деревьев, по их мнению, не просто нарушит атмосферу места, но и оскорбит людей, которые их когда-то высаживали.

Противники строительства фонтана отказались в меньшестве на общественных слушанияхФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Ведение радикальных строительных работ в сквере Ермолова – незаконно. Здесь несколько памятников архитектуры, которые охраняются законом и их территория тоже, - говорят общественники.

АРГУМЕНТЫ «ЗА» ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА

Есть свои аргументы и у тех, что согласен с проектом благоустройства и считает необходимым изменить облик сквера.

На общественных слушаниях многие хотели высказатьсяФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Прежде всего, это создание комфортных условий для отдыха горожан и гостей областного центра, а также создание единого архитектурного пространства.

- Сегодня представлен один из лучших проектов благоустройства, где все части архитектурного ансамбля учтены – и сам сквер Ермолова, и сквер Лескова, и сквер Маяковского. Благодаря реализации проекту будет создана единая охранная зона. Это позволит привлечь внимание к этому месту и оно перестанет быть просто проезжей территорией, - высказал свое мнение краевед Виктор Ливцов.

Виктор Ливцов: "Сегодня представлен один из лучших проектов благоустройства"Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

По мнению экспертов, нынешнее состояние сквера Ермолова не соответствует требованиям к современной городской среде. Оно не доступно для инвалидов, плохо оборудовано для отдыха, дорожки расположены хаотично, а памятник великому военачальнику-орловцу зарастает деревьями и через пару лет совсем скроется за ними.

Кроме того, как подчеркивают сторонники благоустройства, сейчас территория рядом со сквером превратилась в парковку и место, которое просто проходят мимо.

- Растущие сейчас в сквере деревья никто не собирается вырубать. Их аккуратно пересадят за памятник Ермолову и тем самым создадут за ним зеленый фон, а также отделят от жилой застройки Посадской улицы, - пояснили разработчики проекта.

ИТОГИ СЛУШАНИЙ И ПОСЛЕСЛОВИЕ

В общественных слушаниях приняли участие 402 человека. После более двух часов споров, докладов и комментариев началось голосование. Завершилось оно достаточно быстро. Поднятых рук «за» (293 человека) оказалось больше, чем «против» (81 человек). Воздержалось всего 13 человек.

Итоги голосования будут иметь рекомендательный характер для горсовета, но спор они так и не разрешилиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- По итогам публичных слушаний было принято решение рекомендовать депутатам Орловского горсовета принять проект изменения архитектурного облика сквера Генерала Ермолова с совмещением фонтана, перспективным развитием сквера Маяковского, сквера Лескова и выходами на Ленинский мост, - пояснил мэр города Василий Новиков.

Однако ряд общественников уже заявили, что голосование было фиктивным и заранее подстроенным. Споры из-за благоустройства сквера продолжаются.

«КП» следит за развитием ситуации.

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