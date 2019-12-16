2019-12-16T11:13:12+03:00
Общество

«Ростелеком» стал лауреатом премии «Орловский БИЗНЕС»

13 декабря в Орле состоялась церемония награждения победителей региональной бизнес-премии «Орловский БИЗНЕС»1, которая ежегодно отмечает лучшие компании региона, работающие в разных сферах экономики
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В номинации «Телекоммуникации» победу одержал «Ростелеком». Павел Зеленин, директор филиала в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком»:

«Для «Ростелекома» победа в бизнес-премии «Орловский БИЗНЕС» – это еще одно доказательство высокого качества и надежности наших услуг. Такие мероприятия дают дополнительный стимул совершенствовать наши сервисы и выводить на рынок решения, способствующие более комфортной жизни и работе орловцев».

Благодаря сервисам «Ростелекома» предприниматели и организации любых форм собственности решают главные задачи в бизнесе – оптимизация затрат и рост прибыли. Цифровой провайдер продолжит ускоренное строительство оптических сетей доступа, чтобы компании на всей территории региона обладали равными цифровыми возможностями. Одно из ключевых направлений деятельности «Ростелекома» – развитие и модернизация инфраструктуры связи, а также вывод на рынок новых продуктов и услуг для бизнеса.

реклама

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Из-за какого-то слова «чурка» сломали жизнь»: суд отказался оправдать учительницу, которая велела мигрантке учить русский язык
Ветерана труда из Новосибирской области, которая отработала в школе 40 лет, признали экстремистом. Причина - инцидент на родительском собрании
Готовы ли Вы учиться после 50 лет?
В России активно в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» реализуется Программа профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста
Новости 24
В Мценске работник предприятия получил серьезные ожоги расплавленным шлаком
Водитель и пассажир отечественной легковушки погибли в ДТП под Орлом
Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин встретился с редакторами СМИ
В Орле сотрудника УФСИН поймали на взятке
Двое орловцев украли гараж и две машины и сдали их на металл
Новогодняя ярмарка в Орле откроется 20 декабря
При пожаре в Советском районе Орла погиб мужчина
Огни на главной елке Орла зажгутся в грядущую субботу
Орловские студенты приняли участие в акции «Закрась рекламу смерти»
На двух улицах Орла сегодня будет отключено отопление и холодная вода
Орловец из-за плохой видимости на дороге врезался в «Камаз»
Все открытия еще впереди!: в Орле подвели итоги Года театра
В Орле прошел русско-турецкий культурный форум
Орловец украл у соседки дорогую циркулярную пилу и продал за 300 рублей
Новая рабочая неделя встретит орловцев дождем
Орловцев приглашают на выставку инсталляций «Венецианский карнавал»
Водитель и пассажир отечественной легковушки погибли в ДТП под Орлом
В столице оценили идею Орла о проведении конкурса на лучшую концепцию Дворянки
Правнучка Николая Лескова из Бразилии подарила орловскому музею подарки
Росгвардейцы задержали орловца, устроившего дебош в ночном баре
Ансамбль из Орловской области получил Гран-при фестиваля «Невские куранты»
В Орловской области ищут пенсионера, пропавшего год назад
В Орле суд оправдал главврача поликлиники, обвиненную в нецелевом использовании средств
Изменится ли сквер Ермолова? Жителей Орла приглашают к обсуждению
Орловцам предлагают помочь больному двухлетнему малышу, сдав макулатуру
В Орле прошел молодежный форум по развитию медиаграмотности
В Орле строящийся храм воинской части обрел крест
В Орле у недобросовестных владельцев изъяли 273 единицы оружия
В Ливнах на дороге загорелась "ГАЗель" с грузом