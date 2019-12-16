«Ростелеком» стал лауреатом премии «Орловский БИЗНЕС»

В номинации «Телекоммуникации» победу одержал «Ростелеком». Павел Зеленин, директор филиала в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком»:

«Для «Ростелекома» победа в бизнес-премии «Орловский БИЗНЕС» – это еще одно доказательство высокого качества и надежности наших услуг. Такие мероприятия дают дополнительный стимул совершенствовать наши сервисы и выводить на рынок решения, способствующие более комфортной жизни и работе орловцев».

Благодаря сервисам «Ростелекома» предприниматели и организации любых форм собственности решают главные задачи в бизнесе – оптимизация затрат и рост прибыли. Цифровой провайдер продолжит ускоренное строительство оптических сетей доступа, чтобы компании на всей территории региона обладали равными цифровыми возможностями. Одно из ключевых направлений деятельности «Ростелекома» – развитие и модернизация инфраструктуры связи, а также вывод на рынок новых продуктов и услуг для бизнеса.

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